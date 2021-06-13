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Лайф узнал о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска после операции

Сегодня главу города планируют транспортировать в Москву. Он всё ещё находится без сознания.

13 июня, 08:37
<p>Александр Курбатов. Фото © ТАСС / Антон Подгайко</p>

Александр Курбатов. Фото © ТАСС / Антон Подгайко

Мэр Кисловодска Александр Курбатов, которого накануне прооперировали после падения с электросамоката, всё ещё находится в крайне тяжёлом бессознательном состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что сегодня главу города планируют транспортировать в Москву для дальнейшего лечения.

Появилось фото с места падения мэра Кисловодска с электросамоката

Появилось фото с места падения мэра Кисловодска с электросамоката

В Администрации Кисловодска, в свою очередь, сообщили, что состояние Курбатова удалось стабилизировать. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из регионального центра прибыла бригада врачей с главой местного Минздрава Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.

Напомним, несчастный случай произошёл с мэром Кисловодска Александром Курбатовым 12 июня. Он неудачно упал с электросамоката. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи провели операцию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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