Лайф узнал о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска после операции

Мэр Кисловодска Александр Курбатов, которого накануне прооперировали после падения с электросамоката, всё ещё находится в крайне тяжёлом бессознательном состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что сегодня главу города планируют транспортировать в Москву для дальнейшего лечения.

В Администрации Кисловодска, в свою очередь, сообщили, что состояние Курбатова удалось стабилизировать. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из регионального центра прибыла бригада врачей с главой местного Минздрава Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.