Лайф узнал о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска после операции
Сегодня главу города планируют транспортировать в Москву. Он всё ещё находится без сознания.
Александр Курбатов. Фото © ТАСС / Антон Подгайко
Мэр Кисловодска Александр Курбатов, которого накануне прооперировали после падения с электросамоката, всё ещё находится в крайне тяжёлом бессознательном состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что сегодня главу города планируют транспортировать в Москву для дальнейшего лечения.
В Администрации Кисловодска, в свою очередь, сообщили, что состояние Курбатова удалось стабилизировать. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из регионального центра прибыла бригада врачей с главой местного Минздрава Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.
Напомним, несчастный случай произошёл с мэром Кисловодска Александром Курбатовым 12 июня. Он неудачно упал с электросамоката. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи провели операцию.
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