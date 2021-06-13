В Якутии три человека погибли при пожаре в частном доме

В Якутске на улице Луговой сгорел частный дом, при тушении пожара в здании было обнаружено три тела. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Саха Надежда Дворецкая.

Известно, что дом сдавался в краткосрочную аренду. Следователь регионального управления СКР уже провёл осмотр места происшествия, изъял предметы, имеющие значение для установления причины возгорания.

"В настоящее время в рамках расследования осуществляются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Количество погибших уточняется", — заявили в СУ СКР по Республике Саха.

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование продолжается.