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В Якутии три человека погибли при пожаре в частном доме

Здание находилось в краткосрочной аренде. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

13 июня, 08:21
<p>Фото © СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия)</p>

Фото © СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

В Якутске на улице Луговой сгорел частный дом, при тушении пожара в здании было обнаружено три тела. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Саха Надежда Дворецкая.

Известно, что дом сдавался в краткосрочную аренду. Следователь регионального управления СКР уже провёл осмотр места происшествия, изъял предметы, имеющие значение для установления причины возгорания.

"В настоящее время в рамках расследования осуществляются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Количество погибших уточняется", — заявили в СУ СКР по Республике Саха.

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование продолжается.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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