Опрос показал, куда и почему россияне опаздывают чаще всего

Социологический опрос сервиса заказа такси "Ситимобил", проведённый совместно с ResearchMe, показал, что наиболее часто жители России опаздывают на работу или учёбу. Это подтвердили 46% участников исследования, результаты которого появились в распоряжении телеканала RT.

Так, кроме опозданий на работу и учёбу около трети опрошенных признались, что редко приходят вовремя на встречу с друзьями или на романтическое свидание. А 15% респондентов пожаловались, что с определённой периодичностью опаздывают на электрички, автобусы или троллейбусы, что существенно усложняет им передвижение по городу.

Главной причиной своих опозданий и непредвиденных задержек почти половина участников опроса (41%) назвала общественный транспорт и автомобильные пробки (30%). В списке менее распространённых аргументов в пользу опозданий оказались нежелание россиян вставать рано утром (16%), излишне насыщенное расписание рабочего дня (16%) и длительные сборы перед выходом из дома (13%). В то же время порядка 10% россиян опаздывают в связи с тем, что по утрам провожают детей в школу или детский сад, и всего 4% — потому что выгуливают питомцев перед уходом.

Согласно данным аналитиков, чемпионом по опозданиям среди местных жителей стала Москва (53%). Второе место поделили Краснодар и Ростов-на-Дону, а далее идут Уфа, Казань и Нижний Новгород. Между тем самыми пунктуальными оказались жители Екатеринбурга.