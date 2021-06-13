Опрос показал, куда и почему россияне опаздывают чаще всего
Так, чемпионом среди городов по непунктуальности местных жителей стала Москва (53%), а на втором месте оказались Краснодар и Ростов-на-Дону.
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Социологический опрос сервиса заказа такси "Ситимобил", проведённый совместно с ResearchMe, показал, что наиболее часто жители России опаздывают на работу или учёбу. Это подтвердили 46% участников исследования, результаты которого появились в распоряжении телеканала RT.
Так, кроме опозданий на работу и учёбу около трети опрошенных признались, что редко приходят вовремя на встречу с друзьями или на романтическое свидание. А 15% респондентов пожаловались, что с определённой периодичностью опаздывают на электрички, автобусы или троллейбусы, что существенно усложняет им передвижение по городу.
Главной причиной своих опозданий и непредвиденных задержек почти половина участников опроса (41%) назвала общественный транспорт и автомобильные пробки (30%). В списке менее распространённых аргументов в пользу опозданий оказались нежелание россиян вставать рано утром (16%), излишне насыщенное расписание рабочего дня (16%) и длительные сборы перед выходом из дома (13%). В то же время порядка 10% россиян опаздывают в связи с тем, что по утрам провожают детей в школу или детский сад, и всего 4% — потому что выгуливают питомцев перед уходом.
Согласно данным аналитиков, чемпионом по опозданиям среди местных жителей стала Москва (53%). Второе место поделили Краснодар и Ростов-на-Дону, а далее идут Уфа, Казань и Нижний Новгород. Между тем самыми пунктуальными оказались жители Екатеринбурга.
А ранее стало известно, сколько россиян готовы платить больше налогов ради помощи бедным. Чуть менее трети участников исследования при этом считают, что налоги нужно только понижать.
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