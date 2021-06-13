Путин рассказал о сдержанной позиции России в отношении США

Россия не предпринимала каких-либо шагов для ухудшения отношений с США в сфере безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

По словам главы государства, Россия не стремится затронуть красные линии в контексте международной безопасности, а западные партнёры "занимаются именно этим". Лидер РФ напомнил о размещении блоком НАТО боевых систем ПРО в Польше и Румынии, отметив, что Москва, в свою очередь, убрала военную базу с территории Кубы.

"Мы ведь ни одного шага не совершили, который бы усугублял положение. Я очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта личная встреча хотя бы создаст условия для того, чтобы мы могли обсуждать проблемы подобного рода", — заключил президент России.