В Москве шестилетний мальчик погиб, попав под винт катера. Видео © LIFE

В Москве шестилетний мальчик попал под винт катера, в результате чего погиб. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что семья ребёнка каталась на водных лыжах на катере. В определённый момент малыш упал за борт. Спасатели достали его из воды и привезли на станцию, однако мальчик скончался.