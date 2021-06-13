В Москве шестилетний мальчик погиб, попав под винт катера
Ребёнок очутился в воде, выпав за борт. Спасатели привезли пострадавшего на станцию, но спасти малыша не удалось.
В Москве шестилетний мальчик погиб, попав под винт катера. Видео © LIFE
В Москве шестилетний мальчик попал под винт катера, в результате чего погиб. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что семья ребёнка каталась на водных лыжах на катере. В определённый момент малыш упал за борт. Спасатели достали его из воды и привезли на станцию, однако мальчик скончался.
Ранее Лайф рассказывал, что триатлонист утонул на соревнованиях в подмосковных Бронницах. Мужчину пытались реанимировать, однако он скончался по пути в больницу. Отмечается, что погибшему было за сорок.
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