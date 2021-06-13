Закрыты площадки в парках и фуд-корты: В Москве за сутки выявили максимальное с начала года число заболевших ковидом
Чтобы у горожан не возникало искушения погулять, некоторые детские площадки уже с утра огородили. Также не работают игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах.
В Москве в крупных парках и на природных территориях закрыли аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. В распоряжении Лайфа оказались кадры текущей обстановки в общественных местах столицы. За минувшие сутки в городе было выявлено максимальное с начала года число заразившихся коронавирусом.
Чтобы искушения погулять у горожан не возникало, некоторые детские площадки уже с утра огородили. Также закрыты фуд-корты в торговых центрах и детские игровые комнаты. Согласно указу мэра Сергея Собянина, их работа приостановлена.
К слову, за минувшие сутки в Москве выявили 7704 новых случая заражения коронавирусом, это максимум с конца декабря 2020 года. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Таким образом, с начала пандемии в столице зафиксировано 1 234 717 случаев заражения коронавирусом.
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.
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