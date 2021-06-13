Закрыты площадки в парках и фуд-корты: В Москве за сутки выявили максимальное с начала года число заболевших ковидом

Чтобы у горожан не возникало искушения погулять, некоторые детские площадки уже с утра огородили. Также не работают игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах.