НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Закрыты площадки в парках и фуд-корты: В Москве за сутки выявили максимальное с начала года число заболевших ковидом

Чтобы у горожан не возникало искушения погулять, некоторые детские площадки уже с утра огородили. Также не работают игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах.

13 июня, 10:26

Площадки огорожены, фуд-корты в ТЦ закрыты: в Москве за сутки выявили максимальное с начала года число заболевших коронавирусом. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве в крупных парках и на природных территориях закрыли аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. В распоряжении Лайфа оказались кадры текущей обстановки в общественных местах столицы. За минувшие сутки в городе было выявлено максимальное с начала года число заразившихся коронавирусом.

Чтобы искушения погулять у горожан не возникало, некоторые детские площадки уже с утра огородили. Также закрыты фуд-корты в торговых центрах и детские игровые комнаты. Согласно указу мэра Сергея Собянина, их работа приостановлена.

Среди привитых от ковида москвичей разыграют автомобили

Среди привитых от ковида москвичей разыграют автомобили

К слову, за минувшие сутки в Москве выявили 7704 новых случая заражения коронавирусом, это максимум с конца декабря 2020 года. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Таким образом, с начала пандемии в столице зафиксировано 1 234 717 случаев заражения коронавирусом.

Ранее Лайф сообщал, что Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1