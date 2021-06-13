Врач придумал для пациентов "секс-сценарии", которые улучшили их половую жизнь и подойдут любой паре
Для начала нужно завести "интимный дневник".
Кадр из фильма "Глубже!" © "Кинопоиск"
Пандемия коронавируса повлияла на все стороны жизни: не обошла она стороной и секс. Исследования показывают, что частота половых актов и удовлетворённость ими у жителей разных стран за последний год значительно снизились. Чтобы улучшить интимную жизнь, эксперты советуют попробовать что-то новое. Например, изменить свой "секс-сценарий", пишет Insider.
Откровенный разговор
Кадр из фильма "Глубже!" © "Кинопоиск"
"Расскажите мне о своём последнем сексе" — именно так называется новая работа американского сексолога Йена Кернера, в которой он раскрывает подробности своего метода.
Любой половой акт — это история, у которой есть начало, середина и конец. Это последовательность физических и психологических взаимодействий. И очень часто она усиливает существующие проблемы, а порой и создаёт новые
У себя на приёме Кернер просит пары рассказать ему об их последнем интимном контакте. В результате он получает информацию о том, как развивается их половой акт. Анализируя её, эксперт помогает пациентам найти "слабые звенья", а потом настраивает их "секс-сценарий" таким образом, чтобы удовлетворялись потребности обоих партнёров.
Интимный дневник
Кадр из фильма "Интимный дневник" © "Кинопоиск"
А начать нужно с секс-дневника, который Кернер советует вести каждому партнёру. После полового акта нужно ответить на ряд вопросов. Например, таких:
- Когда и где это произошло?
- Кто был инициатором?
- Было ли это взаимно?
- Что было запрещено и почему?
- Кто испытал оргазм?
- Что вас беспокоило в процессе?
- Вам понравилось?
После того как вы выполните это домашнее задание, перечитайте свои ответы, а затем сравните их с ответами партнёра
Правки к сценарию
Кадр из фильма "Зак и Мири снимают порно" © "Кинопоиск"
После обсуждения заполненных "секс-анкет" партнёры могут прийти к выводу, что они не подходят друг другу. Но думать так — ошибка, уверяет Кернер. Вместо того чтобы зацикливаться на противоречиях, он советует сосредоточиться на захватывающих перспективах.
Процесс создания нового сценария связан с преодолением тех или иных препятствий, и это очень увлекательно. В итоге вы сможете дать партнёру то, что он хочет, и получить взамен то, чего желаете сами
Эксперт отмечает, что начать стоит с еженедельных "секс-исследований". А во время полового акта он советует ориентироваться не на достижение оргазма, а на получение удовольствия от самого процесса: это позволит снизить напряжение между партнёрами и быстрее достигнуть взаимопонимания.
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