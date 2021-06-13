Врач придумал для пациентов "секс-сценарии", которые улучшили их половую жизнь и подойдут любой паре

Пандемия коронавируса повлияла на все стороны жизни: не обошла она стороной и секс. Исследования показывают, что частота половых актов и удовлетворённость ими у жителей разных стран за последний год значительно снизились. Чтобы улучшить интимную жизнь, эксперты советуют попробовать что-то новое. Например, изменить свой "секс-сценарий", пишет Insider.

Откровенный разговор

Кадр из фильма "Глубже!" © "Кинопоиск"

"Расскажите мне о своём последнем сексе" — именно так называется новая работа американского сексолога Йена Кернера, в которой он раскрывает подробности своего метода.

Любой половой акт — это история, у которой есть начало, середина и конец. Это последовательность физических и психологических взаимодействий. И очень часто она усиливает существующие проблемы, а порой и создаёт новые Йен Кернер Сексолог

У себя на приёме Кернер просит пары рассказать ему об их последнем интимном контакте. В результате он получает информацию о том, как развивается их половой акт. Анализируя её, эксперт помогает пациентам найти "слабые звенья", а потом настраивает их "секс-сценарий" таким образом, чтобы удовлетворялись потребности обоих партнёров.

Интимный дневник

Кадр из фильма "Интимный дневник" © "Кинопоиск"

А начать нужно с секс-дневника, который Кернер советует вести каждому партнёру. После полового акта нужно ответить на ряд вопросов. Например, таких: Когда и где это произошло?

Кто был инициатором?

Было ли это взаимно?

Что было запрещено и почему?

Кто испытал оргазм?

Что вас беспокоило в процессе?

Вам понравилось?

После того как вы выполните это домашнее задание, перечитайте свои ответы, а затем сравните их с ответами партнёра Йен Кернер Сексолог

Правки к сценарию

Кадр из фильма "Зак и Мири снимают порно" © "Кинопоиск"

После обсуждения заполненных "секс-анкет" партнёры могут прийти к выводу, что они не подходят друг другу. Но думать так — ошибка, уверяет Кернер. Вместо того чтобы зацикливаться на противоречиях, он советует сосредоточиться на захватывающих перспективах.

Процесс создания нового сценария связан с преодолением тех или иных препятствий, и это очень увлекательно. В итоге вы сможете дать партнёру то, что он хочет, и получить взамен то, чего желаете сами Йен Кернер Сексолог