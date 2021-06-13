Среди привитых от ковида москвичей разыграют автомобили

С завтрашнего дня в Москве стартует специальная программа стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции для всех граждан старше 18 лет — до 11 июля включительно они смогут принять участие в еженедельном розыгрыше автомобилей. Об этом сообщил на своём официальном сайте мэр города Сергей Собянин.

"У нас уже работает программа поощрений для москвичей старше 60 лет, которые сделали прививку. Теперь мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет", — написал глава столицы.

По словам Собянина, участниками программы станут москвичи, получившие первый компонент вакцины от CoViD-19 с 14 июня по 11 июля. Так, в указанный период раз в неделю будут разыгрываться пять машин стоимостью около одного миллиона рублей.