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Среди привитых от ковида москвичей разыграют автомобили

Акцию проведут в период с 14 июня по 11 июля в рамках новой столичной программы стимулирования вакцинации.

13 июня, 09:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С завтрашнего дня в Москве стартует специальная программа стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции для всех граждан старше 18 лет — до 11 июля включительно они смогут принять участие в еженедельном розыгрыше автомобилей. Об этом сообщил на своём официальном сайте мэр города Сергей Собянин.

"У нас уже работает программа поощрений для москвичей старше 60 лет, которые сделали прививку. Теперь мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет", — написал глава столицы.

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По словам Собянина, участниками программы станут москвичи, получившие первый компонент вакцины от CoViD-19 с 14 июня по 11 июля. Так, в указанный период раз в неделю будут разыгрываться пять машин стоимостью около одного миллиона рублей.

А ранее мы писали, что жителей Таиланда решили заманивать богатствами на пункты вакцинации — теперь прививка от коронавируса может принести жителю королевства корову и украшение из золота. Цель властей страны (как и в других государствах) — добиться формирования коллективного иммунитета, чтобы новые волны пандемии были не страшны.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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