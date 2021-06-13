"Голову держи!": Триатлонист утонул на соревнованиях в подмосковных Бронницах
Мужчину пытались реанимировать, однако он скончался по пути в больницу. Отмечается, что погибшему было за 40.
Триатлонист утонул во время соревнований в подмосковных Бронницах. Видео © LIFE
В подмосковных Бронницах утонул один из участников соревнований, проводимых в рамках Фестиваля триатлона. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
По его данным, погибшему мужчине было около 42 лет. Его пытались реанимировать, однако по пути в больницу он скончался. На кадрах с места происшествия видно, что мужчину достают из воды без чувств. Его пытаются откачать на берегу, а затем уносят, вероятно, к машине скорой помощи.
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Как узнал Лайф, спортсмен участвовал в соревнованиях на олимпийской дистанции, полтора километра которой нужно преодолеть вплавь, 40 километров — на велосипеде и 10 километров — бегом.
Источник Лайфа в правоохранительных органах уточнил, что погибший был допущен к участию в соревнованиях 10 июня. Договор и справка от медиков имеются.
Ранее Лайф рассказывал, что в концовке первого тайма встречи между Данией и Финляндией, которая проходила в рамках первого тура группового этапа Евро-2020, датский полузащитник Кристиан Эриксен упал без сознания на газон, медики оказывали ему помощь прямо на поле. Матч в Копенгагене был приостановлен. В УЕФА сообщили, что футболист был доставлен в больницу, его состояние оценивалось как стабильное. Матч всё же продолжили, Финляндия обыграла Данию со счётом 1:0.
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