Триатлонист утонул во время соревнований в подмосковных Бронницах. Видео © LIFE

В подмосковных Бронницах утонул один из участников соревнований, проводимых в рамках Фестиваля триатлона. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, погибшему мужчине было около 42 лет. Его пытались реанимировать, однако по пути в больницу он скончался. На кадрах с места происшествия видно, что мужчину достают из воды без чувств. Его пытаются откачать на берегу, а затем уносят, вероятно, к машине скорой помощи.

Как узнал Лайф, спортсмен участвовал в соревнованиях на олимпийской дистанции, полтора километра которой нужно преодолеть вплавь, 40 километров — на велосипеде и 10 километров — бегом.