Эксперт рассказал, как обманывают покупателей в ювелирных магазинах

Продажа некачественных ювелирных украшений часто связана с тем, что покупатели попросту не в курсе, на что обращать пристальное внимание при покупке. О том, как не попасться на уловки продавцов и приобрести хорошие драгоценности, рассказал специалист школы "Ювелирный цех" Дмитрий Селивёрстов.

"Очень много изделий к нам приезжает из Китая с очень странными готовыми китайскими пробами. Они не всегда говорят о том, что изделия качественные и соответствуют металлу, из которого сделано украшение", — сказал эксперт в интервью телеканалу "360".

Первым делом покупателям необходимо проверить пробу или процент содержания золота в ювелирном украшении, отметил Селивёрстов. По его словам, каждое качественное изделие имеет свою пометку, где есть вся необходимая информация. Как подчеркнул специалист, самой распространённой пробой считается 585-я. Поэтому, если на драгоценности нет никакого клейма, то это является звоночком того, что перед вами подделка.

Также ювелир уточнил, что есть случаи, когда украшения изготавливают из нескольких сплавов, при этом во время продажи им присваивают более высокую пробу, чтобы завысить стоимость. Однако, как указал эксперт, распознать это невооружённым глазом невозможно. По его словам, убедиться в качестве состава изделия можно только с помощью специальной экспертизы.

Кроме того, Селивёрстов уточнил, что дорогие металлы не дают никаких побочных эффектов для здоровья. Например, если через какое-то время после носки украшения появилась сухость кожи или возникла какая-то сыпь, то, скорее всего, вас надули в магазине. При этом доказать обман будет очень сложно, подчеркнул специалист. Дело в том, что по закону все ювелирные драгоценности не подлежат возврату.