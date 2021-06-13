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"Ранил жену с сыном и убил дочь": Под Омском пьяный многодетный отец устроил жестокую расправу над семьёй

После случившегося мужчина хотел свести счёты с жизнью, но у него ничего не вышло. Сейчас он задержан, в отношении него правоохранители возбудили уголовное дело.

13 июня, 09:41
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/inci55" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Инцидент Омск"</a></p>

Фото © VK / "Инцидент Омск"

В Омской области пьяный отец четверых детей с ножом напал на жену и наследников. Его супругу удалось спасти, а вот 15-летняя девочка не выжила.

Как сообщает паблик "Инцидент Омск" в соцсети "ВКонтакте", всё произошло 11 июня в селе Пристанское Таврического района. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватился за нож, изрезал супругу и убил старшую дочь. После этого он попытался свести счёты с жизнью, но его спасли приехавшие на место происшествия медики.

Отец семейства также нанёс удары ножом и сыну. Сейчас вместе с матерью ребёнок находится в больнице с серьёзными ранениями. Остальных детей на время забрали родственники. По словам местных жителей, матери ещё не сообщили, что её дочь умерла. Они также отмечают, что погибшая девочка недавно закончила девятый класс, была спокойной и порядочной.

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В пресс-службе Следственного комитета по региону сообщили, что буйный отец задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту убийства ребёнка.

Ранее Лайф рассказывал, что на Алтае грабитель напал на 66-летнюю учительницу, умирающую от рака, и нанёс 40 ударов ножом. Полиция возбудила уголовное дело и теперь опрашивает бывших учеников и соседей, выискивая недоброжелателей. Однако пока поиски ни к чему не привели.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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