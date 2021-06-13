Вопрос кибербезопасности сегодня является одним из важнейших, заявил Путин
Российский лидер отметил, что Москва будет готова выдавать киберпреступников Штатам, если Вашингтон будет делать то же самое.
Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в современном мире, так как хакеры могут отключать целые системы, что грозит тяжёлыми последствиями. Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент которого опубликовали на сайте "Смотрим".
"Вопрос с кибербезопасностью является одним из самых важных на сегодняшний день, потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжёлым последствиям, а это оказывается возможно", — пояснил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что Россия будет готова выдавать киберпреступников США, если американская сторона будет также экстрадировать таких злоумышленников в РФ.
Ранее Путин рассказал, чего ждёт от встречи с Байденом. Российский лидер отметил, что у Москвы и Вашингтона есть ряд направлений, по которым можно вести совместную работу. Он подчеркнул, что об этом говорит и американская сторона.
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