На Алтае грабитель напал на 66-летнюю учительницу, умирающую от рака, и нанес 40 ударов ножом

Жуткое убийство произошло в Новоалтайске Алтайского края. В одном из частных домов была обнаружена 66-летняя учительница Ольга Черданцева. На неё напали с ножом, нанеся 40 ударов и украв сумочку, телефон и 10 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело и теперь опрашивает бывших учеников и соседей, выискивая недоброжелателей. Однако пока поиски ни к чему не привели, пишет "АиФ Барнаул".

Ольга Фёдоровна сорок лет проработала в школе психологом, по совместительству преподавая математику. Её все любили и уважали за самопожертвование, доброту и профессионализм — она часто публиковалась в научных журналах. Но в январе 2020 года она ушла из школы — рак четвёртой стадии с метастазами не позволял ей больше работать. Учительница не верила, что сможет пережить это лето.

В последнее время женщина жила одна — её внучка-пятиклассница переехала по настоянию самой Ольги Фёдоровны к другим родственникам. Просто бабушка не хотела, чтобы внучка запомнила её такой больной и ослабевшей. Поэтому в тот злополучный вечер никто не смог помочь женщине — грабитель напал на учительницу, стоило ей открыть дверь.

У неё никогда не было конфликта с учениками, она, наоборот, другим помогала находить общий язык. Хорошая была женщина, энергичная. Для нас всех это потрясение. Никто не знает, кто это сделал. Никто не видел незнакомых людей на улице. Что это был за мерзавец? Ну что ему надо было? Зачем убивать беззащитную женщину! Нет никаких слов Соседи и друзья Ольги Черданцевой