"Продолжил разговор, глядя мне в глаза": Журналист NBC рассказал, о чём говорил с Путиным без камер
По словам интервьюера, речь шла об оппозиции в России. Корреспондент подчеркнул, что глава РФ общался с ним, наклонившись вперёд.
Фото © ТАСС / Максим Блинов / Пресс-служба Президента РФ
Журналист телеканала NBC Кир Симмонс, который взял интервью у президента России Владимира Путина, заявил, что после беседы под прицелом камер российский лидер стал убеждать его в том, что Запад финансирует оппозицию в РФ.
"После интервью президент Путин продолжил разговор со мной без камеры, наклоняясь вперёд, глядя мне в глаза. Он убеждал меня, например, в том, что, как он считает, Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве", — сказал корреспондет в интервью NBC.
Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере. Президент РФ подчеркнул, что не боится подобных процессов. Глава государства напомнил, что Североатлантический альянс объявил киберпространство боевой территорией.
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