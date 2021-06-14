"Продолжил разговор, глядя мне в глаза": Журналист NBC рассказал, о чём говорил с Путиным без камер

По словам интервьюера, речь шла об оппозиции в России. Корреспондент подчеркнул, что глава РФ общался с ним, наклонившись вперёд.