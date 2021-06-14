Путин заявил, что его не пугает оппозиция в России

Журналист телекомпании NBC Кир Симмонс в интервью с российским лидером Владимиром Путиным затронул тему оппозиции, сделав ложное утверждение о том, что она якобы пугает главу государства. Путин парировал, спросив, кто сказал Симмонсу об этом.

"Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно", — отметил президент.

Когда Симмонс указал, что в РФ якобы "больше не терпят инакомыслие", Путин упомянул о законе об иностранных агентах. По его словам, в США с 30-х годов прошлого столетия существует аналогичное "изобретение" и оно более жёсткое, чем в России. Закон, как отметил Путин, оправдан.

"Это вы подаёте это [действие российского закона об иностранных агентах] как инакомыслие и нетерпимость к инакомыслию в России. Мы на это смотрим совсем по-другому", — парировал президент РФ.