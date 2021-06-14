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Путин заявил, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится

Сейчас, конечно, у РФ есть много проблем, но ситуация абсолютно не такая, как в 2000-х, отметил российский лидер. По его словам, на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами, что в целом хорошо.

14 июня, 13:43
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Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин убеждён, что с приходом нового главы государства в стране ничего не рухнет. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу NBC.

"Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть? <…> Мы боролись с международным терроризмом — слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет", — пояснил Путин.

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Сейчас, конечно, у РФ есть много проблем, но ситуация абсолютно не такая, как в 2000-х, отметил российский президент. По его словам, на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами, что в целом хорошо.

Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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