Путин заявил, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится
Сейчас, конечно, у РФ есть много проблем, но ситуация абсолютно не такая, как в 2000-х, отметил российский лидер. По его словам, на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами, что в целом хорошо.
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Президент России Владимир Путин убеждён, что с приходом нового главы государства в стране ничего не рухнет. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу NBC.
"Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть? <…> Мы боролись с международным терроризмом — слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет", — пояснил Путин.
Сейчас, конечно, у РФ есть много проблем, но ситуация абсолютно не такая, как в 2000-х, отметил российский президент. По его словам, на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами, что в целом хорошо.
Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы.
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