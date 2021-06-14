Путин заявил, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится

Сейчас, конечно, у РФ есть много проблем, но ситуация абсолютно не такая, как в 2000-х, отметил российский лидер. По его словам, на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами, что в целом хорошо.