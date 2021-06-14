Путин назвал главные составляющие международных отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что предсказуемость и стабильность являются самым главным в международных отношениях. Таким мнением он поделился в интервью американскому телеканалу NBC.

Российский лидер отметил, что в последние годы Москва не видела проявлений этих двух признаков со стороны американских партнёров.

"Этого мы не видели в последние годы", — сказал Путин.