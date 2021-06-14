Путин назвал главные составляющие международных отношений
Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки.
Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что предсказуемость и стабильность являются самым главным в международных отношениях. Таким мнением он поделился в интервью американскому телеканалу NBC.
Российский лидер отметил, что в последние годы Москва не видела проявлений этих двух признаков со стороны американских партнёров.
"Этого мы не видели в последние годы", — сказал Путин.
Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы.
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