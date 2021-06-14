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Путин назвал главные составляющие международных отношений

Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки.

14 июня, 11:02
<p>Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что предсказуемость и стабильность являются самым главным в международных отношениях. Таким мнением он поделился в интервью американскому телеканалу NBC.

Российский лидер отметил, что в последние годы Москва не видела проявлений этих двух признаков со стороны американских партнёров.

"Этого мы не видели в последние годы", — сказал Путин.

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Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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