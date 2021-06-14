Названо место проведения следующего саммита НАТО
Пока организация официально не объявляла, где и когда состоится мероприятие. Это будет утверждено на сегодняшней встрече глав государств альянса в Брюсселе.
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Следующая встреча глав государств и правительств Североатлантического альянса состоится в 2022 году в Испании. Об этом по прибытии на сегодняшний саммит НАТО в Брюсселе заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Литва готова предоставить всю необходимую инфраструктуру и принять очередной саммит НАТО, который пройдёт после следующего саммита альянса в Испании в 2022 году", — сказал литовский лидер.
Как известно, пока Организация Североатлантического договора официально не объявляла дату и место проведения следующего саммита НАТО. Формально они должны быть утверждены на сегодняшней встрече глав государств альянса в Брюсселе.
Напомним, что саммит НАТО в Брюсселе 14 июня с участием президента США станет самым коротким за последние два десятилетия — один день и одна рабочая сессия примерно на два с половиной часа. Главы государств и правительств Североатлантического альянса обсудят, в частности, "агрессивные действия России", усиление Китая, угрозу терроризма, кибератаки, а также климатические изменения.
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