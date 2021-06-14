Названо место проведения следующего саммита НАТО

Следующая встреча глав государств и правительств Североатлантического альянса состоится в 2022 году в Испании. Об этом по прибытии на сегодняшний саммит НАТО в Брюсселе заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Литва готова предоставить всю необходимую инфраструктуру и принять очередной саммит НАТО, который пройдёт после следующего саммита альянса в Испании в 2022 году", — сказал литовский лидер.