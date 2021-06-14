Лидеры стран НАТО проконсультируются с Байденом перед его саммитом с Путиным

Лидеры стран НАТО на саммите организации в понедельник, 14 июня, проведут консультацию с президентом США Джо Байденом в преддверии его встречи с главой России Владимиром Путиным. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом саммита.

"Я уверен, что лидеры НАТО будут рады возможности проконсультироваться с президентом Байденом перед его встречей с президентом Путиным", — сказал он журналистам.

Столтенберг напомнил позицию альянса, что отношения НАТО и России находятся "на самом низком уровне со времён холодной войны". Он также выразил надежду, что лидеры стран альянса на саммите подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание.

Диалог с РФ является проявлением силы, а не слабости НАТО, и альянс приветствует встречу Байдена и Путина, добавил Столтенберг. Он отметил, что важным вопросом является контроль над вооружениями. Генсек также подчеркнул, что страны НАТО едины и Россия не сможет их разделить — "это самый важный сигнал, который мы (альянс. — Прим. Лайфа) направляем".

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Члены альянса сформируют и подтвердят общую позицию по отношению к Москве. Попытка наладить общение не является слабостью, подчеркнул генсек организации.