Лидеры стран НАТО проконсультируются с Байденом перед его саммитом с Путиным
Генсек альянса выразил надежду, что главы государств – участниц организации подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание.
Фото © ТАСС / AP
Лидеры стран НАТО на саммите организации в понедельник, 14 июня, проведут консультацию с президентом США Джо Байденом в преддверии его встречи с главой России Владимиром Путиным. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом саммита.
"Я уверен, что лидеры НАТО будут рады возможности проконсультироваться с президентом Байденом перед его встречей с президентом Путиным", — сказал он журналистам.
Столтенберг напомнил позицию альянса, что отношения НАТО и России находятся "на самом низком уровне со времён холодной войны". Он также выразил надежду, что лидеры стран альянса на саммите подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание.
Диалог с РФ является проявлением силы, а не слабости НАТО, и альянс приветствует встречу Байдена и Путина, добавил Столтенберг. Он отметил, что важным вопросом является контроль над вооружениями. Генсек также подчеркнул, что страны НАТО едины и Россия не сможет их разделить — "это самый важный сигнал, который мы (альянс. — Прим. Лайфа) направляем".
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Члены альянса сформируют и подтвердят общую позицию по отношению к Москве. Попытка наладить общение не является слабостью, подчеркнул генсек организации.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
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