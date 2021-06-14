FT: Украина будет судиться с "Газпромом" в случае отказа в доступе к транзиту газа из Азии
О возможности новых арбитражных исков против компании ранее заявлял глава "Нафтогаза" Витренко. Тогда он отметил, что на российское предприятие будет оказано "максимальное давление".
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Украина намерена подать иск против российской компании "Газпром" в случае её отказа содействовать в транспортировке газа из Центральной Азии через газотранспортную систему Незалежной. Об этом в интервью газете Financial Times сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
По его словам, сейчас "Нафтогаз Украины" готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Центральной Азии по трубам "Газпрома".
"Если "Газпром" откажет, тогда следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и суд. Речь идёт о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Центральной Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа", — пояснил Витренко.
Напомним, что в конце апреля Юрий Витренко уже заявлял о том, что "Нафтогаз Украины" может подать новые арбитражные иски против "Газпрома". Тогда он отметил, что компания окажет "максимальное давление" на российское предприятие.
Ранее мы также писали, что в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он также рассказал, что укладка первой нитки газопровода "Северный поток – 2" успешно завершена.
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