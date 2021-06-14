FT: Украина будет судиться с "Газпромом" в случае отказа в доступе к транзиту газа из Азии

О возможности новых арбитражных исков против компании ранее заявлял глава "Нафтогаза" Витренко. Тогда он отметил, что на российское предприятие будет оказано "максимальное давление".