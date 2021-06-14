В Женеве перед встречей Путина и Байдена начали закрывать небо

Власти Женевы решили запретить полёты беспилотников. Это стало одной из мер безопасности, которые поэтапно вводят в преддверии намеченной на 16 июня встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Как сообщает ТАСС, запрет начал действовать утром и продлится вплоть до 00:00 17 июня. Запускать дроны запрещено под угрозой штрафа и изъятия беспилотников. Со вторника вводятся ограничения также на полёты пилотируемого транспорта.

Напомним, это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.