НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Женеве перед встречей Путина и Байдена начали закрывать небо

Саммит состоится 16 июня. Сейчас в швейцарском городе активно готовятся к исторической встрече.

14 июня, 04:32
<p>Вилла "Ла-Гранж" в Женеве. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Вилла "Ла-Гранж" в Женеве. Фото © ТАСС / ЕРА

Власти Женевы решили запретить полёты беспилотников. Это стало одной из мер безопасности, которые поэтапно вводят в преддверии намеченной на 16 июня встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Как сообщает ТАСС, запрет начал действовать утром и продлится вплоть до 00:00 17 июня. Запускать дроны запрещено под угрозой штрафа и изъятия беспилотников. Со вторника вводятся ограничения также на полёты пилотируемого транспорта.

Напомним, это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

В Женеве пообещали создать на вилле "Ла-Гранж" наилучшие условия для саммита Путина и Байдена

В Женеве пообещали создать на вилле "Ла-Гранж" наилучшие условия для саммита Путина и Байдена

Саммит состоится на вилле "Ла Гранж". Место вокруг виллы уже обнесли колючей проволокой, а вся набережная от парков О-Вив и Ла Гранж до моста Монблан вместе с прибрежными водами объявлена зоной безопасности, с раннего утра 16 июня там будет полностью запрещено движение.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Это не соревнование": Байден объяснил, почему пресс-конференции с Путиным по итогам саммита не будет

вчера в 14:52

"Слава богу, не было Интернета": Экс-глава протокола Кремля сравнил саммиты с США 1985 и 2021 годов

сегодня в 03:17

В Техасе гоночный автомобиль под прицелом камер влетел в людей

сегодня в 04:48

Кардиолог перечислила три опасных для жизни симптома

сегодня в 05:42

В США заявили о готовности сотрудничать с Россией по стратегической стабильности и Сирии

сегодня в 05:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1