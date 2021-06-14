В Женеве перед встречей Путина и Байдена начали закрывать небо
Саммит состоится 16 июня. Сейчас в швейцарском городе активно готовятся к исторической встрече.
Вилла "Ла-Гранж" в Женеве. Фото © ТАСС / ЕРА
Власти Женевы решили запретить полёты беспилотников. Это стало одной из мер безопасности, которые поэтапно вводят в преддверии намеченной на 16 июня встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
Как сообщает ТАСС, запрет начал действовать утром и продлится вплоть до 00:00 17 июня. Запускать дроны запрещено под угрозой штрафа и изъятия беспилотников. Со вторника вводятся ограничения также на полёты пилотируемого транспорта.
Напомним, это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.
Саммит состоится на вилле "Ла Гранж". Место вокруг виллы уже обнесли колючей проволокой, а вся набережная от парков О-Вив и Ла Гранж до моста Монблан вместе с прибрежными водами объявлена зоной безопасности, с раннего утра 16 июня там будет полностью запрещено движение.
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