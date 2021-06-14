"Слава богу, не было Интернета": Экс-глава протокола Кремля сравнил саммиты с США 1985 и 2021 годов
Владимир Шевченко рад, что тогда ещё не появилось так много "очень грамотных политологов". А вот отношения двух стран, возможно, были более натянутыми.
Фото © ТАСС / picture alliance / SULUPRESS.DE / AP
Отношения между Россией и США перед саммитом президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве схожи с теми, что были в 1985 году — перед женевской встречей лидера СССР Михаила Горбачёва и главы Штатов Рональда Рейгана. Такую оценку дал Владимир Шевченко — руководитель протокола Горбачёва и первого президента России Бориса Ельцина.
"Это две очень зеркальные встречи, если внимательно посмотреть. К 1985 году мы шесть лет не встречались на высшем уровне, последняя встреча была в Вене у Леонида Ильича Брежнева с Джимми Картером. Тоже отношения были о-го-го какие!" — сказал Шевченко в интервью ТАСС.
По его мнению, отношения тогда, может, даже были "пострашней, чем сейчас". Американская пресса выдавала "всякие карикатурные вещи" на обоих лидеров, а в СССР "такими оскорбительными вещами не занимались".
"Слава богу, тогда не было Интернета и не было "очень грамотных политологов", которые, не знаю откуда, взялись в последнее время", — заметил Шевченко.
Он полагает, победным и прорывным будет уже сам факт встречи. Владимира Путина экс-глава протокола Кремля назвал отличным переговорщиком, который "очень хорошо держит любую тему, знает прекрасно всё". Байден, по его мнению, также "довольно подготовленный человек".
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Место вокруг виллы уже обнесли колючей проволокой, кроме того, в целях безопасности Швейцария ограничит воздушное пространство.
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