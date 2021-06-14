Отношения между Россией и США перед саммитом президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве схожи с теми, что были в 1985 году — перед женевской встречей лидера СССР Михаила Горбачёва и главы Штатов Рональда Рейгана. Такую оценку дал Владимир Шевченко — руководитель протокола Горбачёва и первого президента России Бориса Ельцина.

"Это две очень зеркальные встречи, если внимательно посмотреть. К 1985 году мы шесть лет не встречались на высшем уровне, последняя встреча была в Вене у Леонида Ильича Брежнева с Джимми Картером. Тоже отношения были о-го-го какие!" — сказал Шевченко в интервью ТАСС.

По его мнению, отношения тогда, может, даже были "пострашней, чем сейчас". Американская пресса выдавала "всякие карикатурные вещи" на обоих лидеров, а в СССР "такими оскорбительными вещами не занимались".

"Слава богу, тогда не было Интернета и не было "очень грамотных политологов", которые, не знаю откуда, взялись в последнее время", — заметил Шевченко.