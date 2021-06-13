Елизавета II встретилась с Байденом и спросила у него о Путине

Сегодня королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Джо Байдена и его супругу Джилл в Виндзорском замке под Лондоном. После беседы с монархом американский лидер рассказал журналистам из пресс-пула Белого дома, что во время приёма Её Величество спрашивала его о президенте России Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине.

"Она была очень любезна. Она напомнила мне мою мать", — привели слова Байдена журналисты. По их словам, на вопрос, приглашал ли глава Соединённых Штатов королеву в Белый дом, он ответил утвердительно.

13 мая американский лидер и первая леди прибыли в летнюю резиденцию Елизаветы II на вертолёте из столичного аэропорта Хитроу после завершения саммита "Группы семи" (G7), который прошёл в графстве Корнуолл. Байден с супругой расположились под тентом рядом с королевой, чтобы наблюдать за особой церемонией, в ходе которой почётный караул, сформированный первым гренадёрским гвардейским батальоном королевской роты, произвёл торжественные залпы во внутреннем дворе Виндзорского замка под гимн США в исполнении оркестра.

После парада гвардейцев почётные гости были приглашены на традиционное английское чаепитие с Её Величеством в замок постройки XI века, где королева находится на самоизоляции с ноября прошлого года. Как стало известно, встреча Байдена с Елизаветой II длилась почти сорок минут, хотя запланированное время составляло полчаса. После визита в королевскую резиденцию президент США отправился обратно в Лондон.

Ранее Лайф сообщал, что Джо Байден грубо нарушил королевский протокол на саммите G7. Елизавета II не стала обращать внимания на это и спокойно общалась с лидером Штатов на торжественном приёме.