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Елизавета II встретилась с Байденом и спросила у него о Путине

Американский лидер с супругой прибыли в летнюю резиденцию королевы на вертолёте из аэропорта Хитроу после завершения саммита G7, который прошёл в английском графстве Корнуолл.

13 июня, 19:57
<p>Джилл Байден, королева Елизавета II и Джо Байден. Фото © facebook.com / <a href="https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/photos/pcb.4309144469107350/4309141305774333" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TheBritishMonarchy</a></p>

Джилл Байден, королева Елизавета II и Джо Байден. Фото © facebook.com / TheBritishMonarchy

Сегодня королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Джо Байдена и его супругу Джилл в Виндзорском замке под Лондоном. После беседы с монархом американский лидер рассказал журналистам из пресс-пула Белого дома, что во время приёма Её Величество спрашивала его о президенте России Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине.

"Она была очень любезна. Она напомнила мне мою мать", — привели слова Байдена журналисты. По их словам, на вопрос, приглашал ли глава Соединённых Штатов королеву в Белый дом, он ответил утвердительно.

Жена Байдена считает, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным

Жена Байдена считает, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным

13 мая американский лидер и первая леди прибыли в летнюю резиденцию Елизаветы II на вертолёте из столичного аэропорта Хитроу после завершения саммита "Группы семи" (G7), который прошёл в графстве Корнуолл. Байден с супругой расположились под тентом рядом с королевой, чтобы наблюдать за особой церемонией, в ходе которой почётный караул, сформированный первым гренадёрским гвардейским батальоном королевской роты, произвёл торжественные залпы во внутреннем дворе Виндзорского замка под гимн США в исполнении оркестра.

После парада гвардейцев почётные гости были приглашены на традиционное английское чаепитие с Её Величеством в замок постройки XI века, где королева находится на самоизоляции с ноября прошлого года. Как стало известно, встреча Байдена с Елизаветой II длилась почти сорок минут, хотя запланированное время составляло полчаса. После визита в королевскую резиденцию президент США отправился обратно в Лондон.

Ранее Лайф сообщал, что Джо Байден грубо нарушил королевский протокол на саммите G7. Елизавета II не стала обращать внимания на это и спокойно общалась с лидером Штатов на торжественном приёме.

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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