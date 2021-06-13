Макрон поддержал проведение саммита Путина и Байдена в Женеве

Эмманюэль Макрон выразил одобрение в связи с проведением 16 июня в Женеве саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. На пресс-конференции по итогам встречи "Группы семи" (G7) глава Французской Республики заявил, что всегда выступал за конструктивный диалог с РФ.

"Я приветствую проведение этого саммита — это хорошее дело. Я всегда выступал за диалог с президентом России Владимиром Путиным", — сказал Макрон.

При этом французский лидер отметил, что диалог — наилучшее решение в любой ситуации, а особенно в случае, когда между сторонами существуют какие-то разногласия. Так, грядущий саммит, по мнению Макрона, "позволит прояснить актуальные на сегодняшний день разногласия, в частности касающиеся поведения двух стран в киберсфере, космосе и море".

Между тем на вопрос журналистов, кто на данный момент является главным противником для НАТО, президент Франции ответил, что это может быть "любая держава, которая посягает на территориальную целостность участников альянса, угрожая их безопасности". Также серьёзной международной угрозой политик назвал исламистский терроризм, который, по его словам, объясняет присутствие НАТО в составе коалиций в Ираке и Сирии. А ещё Макрон выступил за участие европейцев в переговорах по контролю над вооружениями.

"Я предложил президенту США Джо Байдену, чтобы мы работали вместе над новой повесткой в области контроля над вооружениями. Мы больше не живём в эпоху холодной войны, поэтому за столом переговоров по вопросу вооружений должны присутствовать европейцы", — подчеркнул глава французского государства.

Кроме прочего, Макрон выразил уверенность в том, что "Группа семи" абсолютно не настроена враждебно по отношению к Китаю. Как уточнил в ходе пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо, лидеры стран — членов "семёрки" согласились с необходимостью согласования общего подхода в отношениях с КНР.

"Мы определённо пришли к выводу, что должны выступать с единых позиций в отношениях с Китаем. Нам следует более тесно координировать нашу совместную работу", — резюмировал Трюдо.

Ранее глава Соединённых Штатов Джо Байден объяснил, почему пресс-конференции с Путиным по итогам саммита G7 не будет. В ходе встречи в Женеве лидер США намерен перечислить российскому коллеге условия улучшения отношений между странами.