Еврокомиссия раскрыла темы саммита ЕС и США

На саммите Евросоюз — США 15 июня будут подниматься темы восстановления после пандемии и обеспечения справедливого доступа к вакцинам от коронавируса во всём мире. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Нашим приоритетом станет [обсуждение] восстановления наших экономик и обеспечение справедливого доступа к вакцинам на глобальном уровне", — говорится в сообщении.

Встреча председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля с президентом США Джо Байденом состоится во вторник, 15 июня, накануне саммита американского лидера с главой РФ Владимиром Путиным.