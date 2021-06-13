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Еврокомиссия раскрыла темы саммита ЕС и США

Встреча состоится во вторник, 15 июня, накануне переговоров российского и американского лидеров в Женеве.

13 июня, 13:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

На саммите Евросоюз — США 15 июня будут подниматься темы восстановления после пандемии и обеспечения справедливого доступа к вакцинам от коронавируса во всём мире. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Нашим приоритетом станет [обсуждение] восстановления наших экономик и обеспечение справедливого доступа к вакцинам на глобальном уровне", — говорится в сообщении.

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Встреча председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля с президентом США Джо Байденом состоится во вторник, 15 июня, накануне саммита американского лидера с главой РФ Владимиром Путиным.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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