Страны G7 призвали Россию "прекратить дестабилизирующее поведение"

Участники саммита G7 призвали Россию прекратить "дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия". Об этом говорится в финальном коммюнике, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

"Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия. В частности, она должна прекратить вмешательство в демократические системы других стран", — отмечается в сообщении.

Участники саммита также отметили, что заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и намерены продолжить сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих взаимный интерес.