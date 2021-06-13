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Страны G7 призвали Россию "прекратить дестабилизирующее поведение"

Речь идёт, в частности, о якобы "вмешательстве в демократические системы других стран". Лидеры государств отметили, что заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с РФ.

13 июня, 13:14
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Участники саммита G7 призвали Россию прекратить "дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия". Об этом говорится в финальном коммюнике, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

"Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия. В частности, она должна прекратить вмешательство в демократические системы других стран", — отмечается в сообщении.

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Участники саммита также отметили, что заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и намерены продолжить сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих взаимный интерес.

Ранее Лайф рассказывал, что лидеры G7 договорились усилить борьбу с дезинформацией и киберпреступностью. Страны группы будут продвигать "единое видение цифрового мира" и экономики, в центре которой должен быть человек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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