Попова призвала россиян не следовать "вредным советам" по вакцинации от ковида

Советы об отказе от вакцинации от коронавирусной инфекции только вредят людям, унося жизни некоторых из них. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает", — сказала она в интервью ютуб-каналу "Депутат Слуцкий".

Найти способ донести правду для сохранения жизни наших соотечественников — сегодня одна из важнейших задач Роспотребнадзора, отметила Попова. По её словам, необходимо прививаться от ковида по принципу "чем быстрее, тем лучше".