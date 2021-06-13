Попова призвала россиян не следовать "вредным советам" по вакцинации от ковида
Найти способ донести правду для сохранения жизни наших соотечественников — одна из важнейших задач Роспотребнадзора на сегодня, отметила глава ведомства. По её словам, необходимо прививаться от вируса по принципу "чем быстрее, тем лучше".
Анна Попова. Фото © TАСС / Сергей Савостьянов
Советы об отказе от вакцинации от коронавирусной инфекции только вредят людям, унося жизни некоторых из них. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает", — сказала она в интервью ютуб-каналу "Депутат Слуцкий".
Найти способ донести правду для сохранения жизни наших соотечественников — сегодня одна из важнейших задач Роспотребнадзора, отметила Попова. По её словам, необходимо прививаться от ковида по принципу "чем быстрее, тем лучше".
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал два российских региона, в которых люди охотнее всего вакцинируются. В целом же дела с коронавирусом в России идут неравномерно, хуже всего они там, где высокая плотность населения и массово не соблюдаются профилактические меры, отметил глава Минздрава.
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