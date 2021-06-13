Зал Music Media Dome могут закрыть на три месяца после масштабного концерта HammAli & Navai

После концерта HammAli & Navai на три месяца могут закрыть зал Music Media Dome. Видео © Соцсети

Концертный зал Music Media Dome могут закрыть на 90 суток после концерта рэп-дуэта HammAli & Navai, на котором были допущены грубые нарушения антиковидных мер. Об этом сообщает Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).

"В ходе ежедневных рейдов сотрудниками ОАТИ и полиции были выявлены большие неорганизованные очереди людей и несоблюдение социального дистанцирования на подходах к концертному залу Music Media Dome, в котором проводился концерт группы HammAli & Navai", — сказал журналистам главный инспектор столичного ОАТИ Андрей Поплавский.

Кроме того, специалистами был произведён мониторинг публикаций в Интернете, отметил инспектор. По его словам, зрители не соблюдали социальную дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты. Поплавский подчеркнул, что все собранные материалы в ближайшее время будут переданы в Роспотребнадзор.

За вышеперечисленные нарушения заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. А если подтвердится тот факт, что во время концерта был нанесён вред здоровью людей, то сумма взыскания вырастет до одного миллиона рублей либо же деятельность заведения будет приостановлена на срок до 90 суток.