НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вирусологи объяснили, какой будет третья волна ковида в России

При этом тёплая летняя погода, вопреки предположениям граждан, никак не повлияет на распространение инфекции, отметили специалисты.

13 июня, 11:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В третью волну заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ежесуточный прирост числа заразившихся не будет превышать 20 тысяч случаев. Таким прогнозом поделился с Ura.ru руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

"Я думаю, что величина подъёма заболеваемости нынешнего будет существенно меньше. Трудно гадать, но я думаю, что на треть точно меньше. Надеюсь, мы не заберёмся выше двадцати тысяч случаев в сутки", — сказал Чепурнов.

Глава ВОЗ допустил возможность появления коронавируса из лаборатории

Глава ВОЗ допустил возможность появления коронавируса из лаборатории

По уточнению специалиста, рост заболеваемости в стране будет наблюдаться не более месяца. Он выразил надежду, что "к концу первой декады июля всё это пойдёт на спад", но призвал использовать все имеющиеся возможности для ускорения темпов вакцинации.

В то же время руководитель лаборатории НИИ вирусологии имени Ивановского, профессор Александр Бутенко в разговоре с Ura.ru констатировал, что тёплая летняя погода, вопреки предположениям россиян, никак не повлияет на распространение инфекции. По его утверждению, климатические факторы не должны иметь никакого значения.

Вирусолог оценил угрозу появления ковида-26 и ковида-32

Вирусолог оценил угрозу появления ковида-26 и ковида-32

"В прошлом году обсуждалась такая точка зрения, что летом жаркие дни, инсоляции солнечные приводят к инактивации вируса, потому что вирус разрушается при высоких температурах. Но возьмите две тропические страны, например Бразилию и Индию, где вечно жаркий климат. Там заболеваемость была на втором и третьем месте после США", — пояснил Бутенко.

Ранее эпидемиолог Анатолий Альтштейн назвал Лайфу причину резкого роста заболеваемости ковидом. Чтобы избежать всплесков активности вируса, необходимо вакцинироваться, напомнил специалист. Тогда можно жить более свободной жизнью.

Напомним, в Москве за сутки выявили максимальное с начала года число заболевших ковидом. А в целом по России за минувшие 24 часа было выявлено 14 723 новых случая коронавирусной инфекции, что является максимумом с 13 февраля.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Гинцбург рассказал о российских мутациях ковида

сегодня в 10:47

Закрыты площадки в парках и фуд-корты: В Москве за сутки выявили максимальное с начала года число заболевших ковидом

сегодня в 10:26

Врачи предупредили о рисках купания в непроверенных водоёмах

сегодня в 11:48

В честь Дня России иностранцы спели песню "С чего начинается Родина"

сегодня в 11:34

20 минут гуляла в одиночестве: В Петербурге воспитатели частного детсада забыли на улице двухлетнюю девочку

сегодня в 11:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1