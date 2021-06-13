Вирусологи объяснили, какой будет третья волна ковида в России

В третью волну заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ежесуточный прирост числа заразившихся не будет превышать 20 тысяч случаев. Таким прогнозом поделился с Ura.ru руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

"Я думаю, что величина подъёма заболеваемости нынешнего будет существенно меньше. Трудно гадать, но я думаю, что на треть точно меньше. Надеюсь, мы не заберёмся выше двадцати тысяч случаев в сутки", — сказал Чепурнов.

По уточнению специалиста, рост заболеваемости в стране будет наблюдаться не более месяца. Он выразил надежду, что "к концу первой декады июля всё это пойдёт на спад", но призвал использовать все имеющиеся возможности для ускорения темпов вакцинации.

В то же время руководитель лаборатории НИИ вирусологии имени Ивановского, профессор Александр Бутенко в разговоре с Ura.ru констатировал, что тёплая летняя погода, вопреки предположениям россиян, никак не повлияет на распространение инфекции. По его утверждению, климатические факторы не должны иметь никакого значения.

"В прошлом году обсуждалась такая точка зрения, что летом жаркие дни, инсоляции солнечные приводят к инактивации вируса, потому что вирус разрушается при высоких температурах. Но возьмите две тропические страны, например Бразилию и Индию, где вечно жаркий климат. Там заболеваемость была на втором и третьем месте после США", — пояснил Бутенко.