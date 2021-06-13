Гинцбург рассказал о российских мутациях ковида
Новые штаммы присутствуют в разных городах страны, в том числе и в Москве.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В России существуют оригинальные мутации коронавируса, свойства которых активно изучаются. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, новые штаммы ковида находят и в Москве. Такая ситуация характерна не только для России, но и для других стран.
"То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", — заявил Гинцбург.
Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено 14 723 новых случая заражения коронавирусом. Это максимум с 13 февраля 2021 года.
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