Гинцбург рассказал о российских мутациях ковида

В России существуют оригинальные мутации коронавируса, свойства которых активно изучаются. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, новые штаммы ковида находят и в Москве. Такая ситуация характерна не только для России, но и для других стран.

"То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", — заявил Гинцбург.