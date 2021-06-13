Врачи предупредили о рисках купания в непроверенных водоёмах

Купание в водоёмах, не соответствующих санитарным требованиям, может быть опасно для здоровья. Об этом в интервью RT рассказали врач-иммунолог Владимир Болибок и специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По словам Владимира Болибока, проверка водоёмов на пригодность для купания, в частности на присутствие в них бактерий, вирусов, промышленных стоков и радиоактивности, проводится ради безопасности самих граждан.

"Если говорить про инфекции, в первую очередь исследуют на кишечную палочку. В водоёмы она попадает не только от человека, но и от животных. То есть бактериальное загрязнение может быть вызвано, например, попаданием в водоём сточных вод с какой-то фермы", — уточнил врач-иммунолог.

Специалист добавил, что лаборатории Роспотребнадзора, в свою очередь, проверяют водоёмы на токсические вещества и промышленные загрязнения. Например, это могут быть тяжёлые металлы, нефтепродукты, фенолы.

"Если водоём не проверен или проверен и в нём купаться не разрешено, то это купание на свой страх и риск", — предупредил Болибок.

В свою очередь, Владислав Жемчугов рассказал, что на дне подобных водоёмов может быть крупногабаритный мусор. Его опасность заключается в том, что, ныряя, человек рискует зацепиться или удариться, тем самым получив механические повреждения.

"С точки зрения бактериологии может быть всё что угодно. Вполне вероятно, что в водоём попадают канализационные стоки, а это вся группа желудочно-кишечных инфекций, передающихся фекально-оральным путём", — объяснил эксперт.

По его словам, так можно заразиться дизентерией, брюшным тифом, вирусным гепатитом А. Специалист также предупредил об опасности возникновения токсокароза и глистных инвазий.