Врачи предупредили о рисках купания в непроверенных водоёмах
Специалисты напомнили о вероятности заражения опасными инфекциями или получения травм в водах, непригодных для плавания.
Фото © ТАСС / Александр Артеменков
Купание в водоёмах, не соответствующих санитарным требованиям, может быть опасно для здоровья. Об этом в интервью RT рассказали врач-иммунолог Владимир Болибок и специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
По словам Владимира Болибока, проверка водоёмов на пригодность для купания, в частности на присутствие в них бактерий, вирусов, промышленных стоков и радиоактивности, проводится ради безопасности самих граждан.
"Если говорить про инфекции, в первую очередь исследуют на кишечную палочку. В водоёмы она попадает не только от человека, но и от животных. То есть бактериальное загрязнение может быть вызвано, например, попаданием в водоём сточных вод с какой-то фермы", — уточнил врач-иммунолог.
Специалист добавил, что лаборатории Роспотребнадзора, в свою очередь, проверяют водоёмы на токсические вещества и промышленные загрязнения. Например, это могут быть тяжёлые металлы, нефтепродукты, фенолы.
"Если водоём не проверен или проверен и в нём купаться не разрешено, то это купание на свой страх и риск", — предупредил Болибок.
В свою очередь, Владислав Жемчугов рассказал, что на дне подобных водоёмов может быть крупногабаритный мусор. Его опасность заключается в том, что, ныряя, человек рискует зацепиться или удариться, тем самым получив механические повреждения.
"С точки зрения бактериологии может быть всё что угодно. Вполне вероятно, что в водоём попадают канализационные стоки, а это вся группа желудочно-кишечных инфекций, передающихся фекально-оральным путём", — объяснил эксперт.
По его словам, так можно заразиться дизентерией, брюшным тифом, вирусным гепатитом А. Специалист также предупредил об опасности возникновения токсокароза и глистных инвазий.
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