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В честь Дня России иностранцы спели песню "С чего начинается Родина"

Среди участников необычной акции — жители Франции, Португалии, Испании, Доминиканы, Венесуэлы, США, Китая, а также Японии. Видно, что некоторым русские слова даются с особым трудом, но они не падают духом и продолжают с широкой улыбкой исполнять композицию.

13 июня, 11:34

В честь Дня России иностранцы спели песню "С чего начинается Родина". Видео © Соцсети

В честь Дня России люди со всего мира спели легендарную песню "С чего начинается Родина" на слова советского поэта Михаила Матусовского. Видеоролик с композицией опубликован в соцсетях, во "ВКонтакте" он собрал уже более миллиона просмотров.

На кадрах видно, что представители разных национальностей исполняют на русском языке знакомую каждому нашему соотечественнику советскую песню. Среди участников необычной акции — жители Франции, Португалии, Испании, Доминиканы, Венесуэлы, США, Китая, а также Японии. Видно, что некоторые иностранцы с особым трудом выговаривают слова на русском. Участники флешмоба не падают духом и продолжают с широкой улыбкой исполнять поздравительную песню.

В Бурятии десятки БелАЗов выстроились в огромное слово "Россия"

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Ранее Лайф рассказывал, что в честь Дня России гимн страны прозвучал в исполнении более 300 хоров. Многие коллективы исполнили его в народных костюмах, а также выбрали для выступления места, передающие красоту и уникальность своего края.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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