В честь Дня России иностранцы спели песню "С чего начинается Родина". Видео © Соцсети

В честь Дня России люди со всего мира спели легендарную песню "С чего начинается Родина" на слова советского поэта Михаила Матусовского. Видеоролик с композицией опубликован в соцсетях, во "ВКонтакте" он собрал уже более миллиона просмотров.

На кадрах видно, что представители разных национальностей исполняют на русском языке знакомую каждому нашему соотечественнику советскую песню. Среди участников необычной акции — жители Франции, Португалии, Испании, Доминиканы, Венесуэлы, США, Китая, а также Японии. Видно, что некоторые иностранцы с особым трудом выговаривают слова на русском. Участники флешмоба не падают духом и продолжают с широкой улыбкой исполнять поздравительную песню.