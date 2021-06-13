В честь Дня России иностранцы спели песню "С чего начинается Родина"
Среди участников необычной акции — жители Франции, Португалии, Испании, Доминиканы, Венесуэлы, США, Китая, а также Японии. Видно, что некоторым русские слова даются с особым трудом, но они не падают духом и продолжают с широкой улыбкой исполнять композицию.
В честь Дня России иностранцы спели песню "С чего начинается Родина". Видео © Соцсети
В честь Дня России люди со всего мира спели легендарную песню "С чего начинается Родина" на слова советского поэта Михаила Матусовского. Видеоролик с композицией опубликован в соцсетях, во "ВКонтакте" он собрал уже более миллиона просмотров.
На кадрах видно, что представители разных национальностей исполняют на русском языке знакомую каждому нашему соотечественнику советскую песню. Среди участников необычной акции — жители Франции, Португалии, Испании, Доминиканы, Венесуэлы, США, Китая, а также Японии. Видно, что некоторые иностранцы с особым трудом выговаривают слова на русском. Участники флешмоба не падают духом и продолжают с широкой улыбкой исполнять поздравительную песню.
Ранее Лайф рассказывал, что в честь Дня России гимн страны прозвучал в исполнении более 300 хоров. Многие коллективы исполнили его в народных костюмах, а также выбрали для выступления места, передающие красоту и уникальность своего края.
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