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Власти Подмосковья разыграют квартиру среди привившихся от ковида

Прошедшие вакцинацию в период с 15 по 25 июня жители области смогут стать обладателями трёхкомнатной квартиры в Серпуховском ЖК "Новая Пролетарка".

13 июня, 11:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Московской области власти разыграют квартиру среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Андрея Воробьёва.

"Главное условие — укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", — отмечается в сообщении.

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Разыгрываемая трёхкомнатная квартира находится в Серпуховском ЖК "Новая Пролетарка". Её площадь составляет 74,9 квадратных метра. Отмечается, что принять участие в розыгрыше сможет любой гражданин страны старше 18 лет, причём вне зависимости от места регистрации. Для этого на региональном портале госуслуг нужно кликнуть на баннер акции, затем подтвердить своё согласие с правилами участия в ней. Потребуется указать ФИО, дату рождения, данные паспорта и полиса ОМС, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты. После этого придёт специальный код, подтверждающий регистрацию. Итоги розыгрыша объявят 27 июня.

Ранее Лайф рассказывал, что среди привитых от ковида москвичей разыграют автомобили. Акцию проведут в период с 14 июня по 11 июля в рамках новой столичной программы стимулирования вакцинации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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