Власти Подмосковья разыграют квартиру среди привившихся от ковида

В Московской области власти разыграют квартиру среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Андрея Воробьёва.

"Главное условие — укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", — отмечается в сообщении.

Разыгрываемая трёхкомнатная квартира находится в Серпуховском ЖК "Новая Пролетарка". Её площадь составляет 74,9 квадратных метра. Отмечается, что принять участие в розыгрыше сможет любой гражданин страны старше 18 лет, причём вне зависимости от места регистрации. Для этого на региональном портале госуслуг нужно кликнуть на баннер акции, затем подтвердить своё согласие с правилами участия в ней. Потребуется указать ФИО, дату рождения, данные паспорта и полиса ОМС, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты. После этого придёт специальный код, подтверждающий регистрацию. Итоги розыгрыша объявят 27 июня.