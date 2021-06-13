НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

20 минут гуляла в одиночестве: В Петербурге воспитатели частного детсада забыли на улице двухлетнюю девочку

В ситуацию вовремя вмешалась мама малышки, всё обошлось. Но теперь у учреждения могут появиться серьёзные проблемы, поскольку родители намерены добиваться наказания виновных.

13 июня, 11:27

Фото © Pixabay

В частном детском саду в Петербурге воспитатели забыли на улице двухлетнюю девочку. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Воспитатели одного из частных детских садов в Санкт-Петербурге забыли двухлетнюю девочку на улице после прогулки. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке" и публикует видео, снятое камерами наружного наблюдения.

Как можно увидеть на кадрах, маленькая воспитанница платного детсада, расположенного в Приморском районе, оказалась на улице в полном одиночестве. Уточняется, что в течение 20 минут девочка находилась без присмотра взрослых среди посторонних людей и проезжающих мимо автомобилей.

Притворился одержимым дьяволом: Подросток "похитил" 9-летнюю девочку с детской площадки в Москве и попытался её раздеть в туалете

Притворился одержимым дьяволом: Подросток "похитил" 9-летнюю девочку с детской площадки в Москве и попытался её раздеть в туалете

По данным телеграм-канала, о произошедшем вовремя узнала мать малышки, которая выглянула в окно и увидела, как её дочка стоит у дверей садика и пытается попасть внутрь. Возмущённая женщина сразу же позвонила заведующей детсадом, и только тогда там поняли, что попросту забыли двухлетнего ребёнка на улице. Так, у учреждения теперь могут быть серьёзные проблемы, поскольку родители девочки намерены добиваться, чтобы виновных наказали. Кроме того, они уже разорвали договор с организацией.

Полуторагодовалая девочка упала в бак с хлоркой в детсаду на Сахалине

Полуторагодовалая девочка упала в бак с хлоркой в детсаду на Сахалине

А в прошлом месяце в Москве четырёхлетний малыш сбежал из детсада и чуть не утонул в пруду. Сотрудники учреждения не сразу сообщили маме о его пропаже. Женщина обвинила их в халатности.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1