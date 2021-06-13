20 минут гуляла в одиночестве: В Петербурге воспитатели частного детсада забыли на улице двухлетнюю девочку
В ситуацию вовремя вмешалась мама малышки, всё обошлось. Но теперь у учреждения могут появиться серьёзные проблемы, поскольку родители намерены добиваться наказания виновных.
Фото © Pixabay
В частном детском саду в Петербурге воспитатели забыли на улице двухлетнюю девочку. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"
Воспитатели одного из частных детских садов в Санкт-Петербурге забыли двухлетнюю девочку на улице после прогулки. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке" и публикует видео, снятое камерами наружного наблюдения.
Как можно увидеть на кадрах, маленькая воспитанница платного детсада, расположенного в Приморском районе, оказалась на улице в полном одиночестве. Уточняется, что в течение 20 минут девочка находилась без присмотра взрослых среди посторонних людей и проезжающих мимо автомобилей.
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По данным телеграм-канала, о произошедшем вовремя узнала мать малышки, которая выглянула в окно и увидела, как её дочка стоит у дверей садика и пытается попасть внутрь. Возмущённая женщина сразу же позвонила заведующей детсадом, и только тогда там поняли, что попросту забыли двухлетнего ребёнка на улице. Так, у учреждения теперь могут быть серьёзные проблемы, поскольку родители девочки намерены добиваться, чтобы виновных наказали. Кроме того, они уже разорвали договор с организацией.
А в прошлом месяце в Москве четырёхлетний малыш сбежал из детсада и чуть не утонул в пруду. Сотрудники учреждения не сразу сообщили маме о его пропаже. Женщина обвинила их в халатности.
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