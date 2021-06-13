Петербуржец перерезал горло жене под предлогом съёмок фильма

Петербуржец перерезал горло жене, объяснив всё съёмками фильма. Видео © VK / "Дорожный инспектор"

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, перерезавшего ножом горло супруге. Свои действия он объяснил съёмками фильма, заявив, что кровь липовая и так задумано по сценарию.

Как сообщает паблик "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте", инцидент произошёл 12 июня в одном из домов в Василеостровском районе Северной столицы. Услышав подозрительные крики, соседи "киномана" вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили не совсем вменяемого мужчину и раненую женщину. Пострадавшую отправили в больницу, сейчас она находится в реанимации, а мужчину задержали на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также известно, что семья состоит на учёте как асоциальная. У пары есть пятилетний ребёнок — органы опеки уже занялись вопросом его будущего.