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Петербуржец перерезал горло жене под предлогом съёмок фильма

Пострадавшую женщину отправили в больницу, сейчас она находится в реанимации, а мужчину задержали на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении неадекватного "киномана".

13 июня, 10:59

Петербуржец перерезал горло жене, объяснив всё съёмками фильма. Видео © VK / "Дорожный инспектор"

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, перерезавшего ножом горло супруге. Свои действия он объяснил съёмками фильма, заявив, что кровь липовая и так задумано по сценарию.

Как сообщает паблик "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте", инцидент произошёл 12 июня в одном из домов в Василеостровском районе Северной столицы. Услышав подозрительные крики, соседи "киномана" вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили не совсем вменяемого мужчину и раненую женщину. Пострадавшую отправили в больницу, сейчас она находится в реанимации, а мужчину задержали на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Также известно, что семья состоит на учёте как асоциальная. У пары есть пятилетний ребёнок — органы опеки уже занялись вопросом его будущего.

Ранее Лайф рассказывал, что под Омском пьяный многодетный с ножом напал на жену и наследников. Его супругу удалось спасти, а вот 15-летняя девочка не выжила. После случившегося мужчина хотел свести счёты с жизнью, но у него ничего не вышло. Сейчас он задержан, в отношении него правоохранители возбудили уголовное дело.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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