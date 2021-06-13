Попова спрогнозировала ухудшение ситуации с ковидом при отказе от эпидемиологических мер
Также глава Роспотребнадзора призвала россиян как можно скорее сделать прививку от коронавируса для получения коллективного иммунитета к инфекции.
Анна Попова. Фото © ТАСС / Егор Алеев
Глава Роспотребнадзора Анна Попова убеждена, что сейчас ни в коем случае нельзя давать послабления и тем более отказываться от действующих санитарно-эпидемиологических ковидных требований, так как это может привести к осложнению ситуации с коронавирусом в России. Такое мнение она высказала в ролике, опубликованном на ютуб-канале председателя Комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого.
"Нужно помнить, что любое послабление и любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжёлом, напряжённом бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя", — констатировала Попова.
Одновременно с этим глава Роспотребнадзора призвала россиян сделать прививку от коронавируса как можно быстрее. Она подчеркнула, что "ситуация не оставит", пока не будет получен иммунитет к инфекции.
"А лучший способ его получить — это привиться. Иначе мы не сможем открыть границы и восстановить общение с людьми, которые живут не в нашей стране, как это было прежде", — подчеркнула Попова, уточнив, что эпидобстановка в стране будет напрямую зависеть от активности граждан.
Ранее Анна Попова заявила, что российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире. Глава Роспотребнадзора призвала не потерять достигнутый прогресс с учётом растущих угроз новых инфекций и пандемий: учёные уже предсказали наступление ковида-26 и ковида-32.
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