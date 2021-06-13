Парень изменился до неузнаваемости, похудев за год на 80 кг, и такого результата он сам не ожидал
Нес поделился фото своего преображения, увидев которые, сразу захочется перестать жевать и пойти на прогулку.
Житель Таиланда по имени Нес Чедтрагулл кардинально изменил не только жизнь, но и внешность всего за год. Своим преображением парень поделился в соцсети Facebook, где его поддержало более 12 тыс. пользователей, а история о его похудении разлетелась по всему миру. Нес рассказал, что у него было ожирение с самого детства, но когда его вес достиг 156 кг — парень решил основательно взяться за себя.
С 2019 года парень похудел на 80 кг, и с тех пор ему удаётся поддерживать здоровый вес. Нес охотно делится фото того, как он выглядел раньше и как его тело изменилось с тех пор. Секрет таких изменений оказался прост: никакого фастфуда, больше активности и боевой настрой. Нес начал с того, что просто ходил по два часа в день. Когда его вес начал уменьшаться, он добавил тренировки на велотренажёре. Стоило подкорректировать и питание, уменьшив размер порций.
Сейчас Нес уже не худеет, но поддерживает вес в районе 75 кг. Парень сам признаётся, что не ожидал такого результата. И даёт остальным худеющим важный совет — найти ту программу, которая будет вас устраивать, и изменить её под себя, не издеваясь над организмом.
WOW-news
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