Звезда "Как избежать наказания за убийство" показала, что стало с её телом сразу после первых родов

В марте этого года актриса Аджа Наоми Кинг объявила, что скоро ждёт своего первенца. Не прошло и трёх месяцев, как девушка оказалась в родильном отделении.