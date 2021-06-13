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Звезда "Как избежать наказания за убийство" показала, что стало с её телом сразу после первых родов

В марте этого года актриса Аджа Наоми Кинг объявила, что скоро ждёт своего первенца. Не прошло и трёх месяцев, как девушка оказалась в родильном отделении.

13 июня, 12:02

Фото © Instagram / ajanaomi_king

36-летняя звезда "Как избежать наказания за убийство" в своём инстаграм-аккаунте поделилась серией обнажённых фотографий с округлившимся животом. Может показаться, что эти снимки сделаны в начале беременности, но все фанаты актрисы знают — девушка была уже на сносях. Оказалось, кадры совсем свежие.

Нет, это не фотографии до беременности. Это после, через несколько дней после родов. После того как я испытала на себе, каково это — когда твои внутренности будто разрывает на части. Реально. После знакомства с невообразимой красотой родов. Вот что осталось после — такое великолепное тело!

Аджа Наоми Кинг

Фото © Instagram / ajanaomi_king

Фото © Instagram / ajanaomi_king

Итак, чтобы прославить себя и своё тело за то, что мы справились, я хотела бы поделиться этой фотографией. Без макияжа, без редактирования, без фильтров (а вы знаете, как я люблю фильтры!)... Только я — женщина, благоговеющая перед своим телом и ребёнком! ♥ ️

Аджа Наоми Кинг

Рождение ребёнка Аджи покрыто тайнами. Актриса предпочитает пока не раскрывать, кто именно у неё родился — мальчик или девочка. Имя отца малыша также держится в секрете. Неудивительно, что девушка так празднует свои роды. Ранее у Кинг дважды произошёл выкидыш, а рождение ребёнка она описывает как "самый важный проект в её жизни".

Слева — Аджа на съёмках последнего сезона "Как избежать наказания за убийство" в 2019 году Фото © Instagram / ajanaomi_king

Слева — Аджа на съёмках последнего сезона "Как избежать наказания за убийство" в 2019 году

Фото © Instagram / ajanaomi_king

Я так благодарна, что смогла зачать ребёнка и выдержать эту беременность. Я с нетерпением жду возможности испытать себя в качестве матери и раскрыть все секреты родительства...

Аджа Наоми Кинг

Пост с объявлением о родах тут же стал одним из самых популярных в профиле актрисы. Меньше чем за сутки фотосессию на заднем дворе оценило больше 200 тысяч человек, пишет Daily Mail. В комментариях новоиспечённую маму поздравили не только фанаты, но и звёзды.

Ах! Я тебя обожаю!

Жанель Монэ

Певица

Поздравляю, дорогая. Я так рада за тебя. И ты выглядишь потрясающе!

Лаверна Кокс

Актриса

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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