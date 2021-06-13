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15 дурацких тату, которые когда-то набили без всяких раздумий, но сейчас это очень грустное зрелище

Прежде чем делать тату, нужно тысячу раз подумать, как оно будет смотреться в будущем. И нет, дело совсем не в том, как наколка изменится на постаревшем теле. Лучше раскинуть наперёд — как скоро эскиз станет неактуальным. Герои этой подборки набили себе популярные мемы, а теперь жалеют, ведь о некогда популярных шутках все забыли уже через пару лет или даже месяцев.

13 июня, 11:02

Фото © Bored Panda

"Ещё кому-нибудь пришла бы в голову идея сделать тату Gangnam Style? Просто на кой чёрт?!"

Фото © Twitter / ultsmx

Фото © Twitter / ultsmx

"Они: Ты знаешь, что это навсегда, так ведь?

Я: ..."

Фото © Reddit / criggs0807

Фото © Reddit / criggs0807

"Так оно бело-золотое? Или что?"

Фото © Twitter / BoingBoing

Фото © Twitter / BoingBoing

"Джон Сноу воскрес, но предпочёл бы умереть снова, увидев этот ужас"

Надпись: "Зима уже близко". Фото © Bored Panda

Надпись: "Зима уже близко". Фото © Bored Panda

"Должно быть, этот эскиз в точности передаёт его мысли по поводу татуировки"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

"Гарлем Шейк! Люди запомнят это навсегда"

Ну да, все уже давно забыли

Фото © Twitter / Dougraydio

Фото © Twitter / Dougraydio

"Слава богу, Братья Джонас хотя бы воссоединились, а то это было бы совсем бессмысленно"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

"Надпись гласит "Никогда не сожалей", но что-то мне подсказывает, что он будет жалеть. И ещё как"

Фото © Twitter / CarollynnTheComic

Фото © Twitter / CarollynnTheComic

"Берни стал мемом в одночасье, но с января о нём кто-нибудь вспоминал?"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

"Я прям представляю, как он приходит на свидание, а ему: "О, какая татуировка... Ты сумасшедший?"

Фото © Instagram / knvckle_cvnt

Фото © Instagram / knvckle_cvnt

"Написать "Меня зовут Джефф" — весьма странная идея для парного тату. Хотел бы я знать контекст"

Фото © Instagram / th.ink_tattoo

Фото © Instagram / th.ink_tattoo

"А как она будет выглядеть, когда ты постареешь?"

Фото © Instagram / rhithehuman

Фото © Instagram / rhithehuman

"Моя нога!"

Фото © Instagram / rei.tattoos

Фото © Instagram / rei.tattoos

"По какой-то необычайной причине мне даже понравилась эта идея!"

Фото © Instagram / the_tattoo_blogger

Фото © Instagram / the_tattoo_blogger

"Должно быть, с таким идиотским тату владелец и правда обрёк себя на вечное одиночество"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Теперь ясно, что дурацкие татуировки это совсем не редкость. Ещё больше наколок, о которых их владельцы уже скоро пожалели, — в материале Bored Panda.

Мама настолько полюбила тату, что стала ходячим комиксом, который можно смотреть только взрослым

Мама настолько полюбила тату, что стала ходячим комиксом, который можно смотреть только взрослым

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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