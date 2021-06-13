15 дурацких тату, которые когда-то набили без всяких раздумий, но сейчас это очень грустное зрелище
Прежде чем делать тату, нужно тысячу раз подумать, как оно будет смотреться в будущем. И нет, дело совсем не в том, как наколка изменится на постаревшем теле. Лучше раскинуть наперёд — как скоро эскиз станет неактуальным. Герои этой подборки набили себе популярные мемы, а теперь жалеют, ведь о некогда популярных шутках все забыли уже через пару лет или даже месяцев.
"Ещё кому-нибудь пришла бы в голову идея сделать тату Gangnam Style? Просто на кой чёрт?!"
Фото © Twitter / ultsmx
"Они: Ты знаешь, что это навсегда, так ведь?
Я: ..."
Фото © Reddit / criggs0807
"Так оно бело-золотое? Или что?"
Фото © Twitter / BoingBoing
"Джон Сноу воскрес, но предпочёл бы умереть снова, увидев этот ужас"
Надпись: "Зима уже близко". Фото © Bored Panda
"Должно быть, этот эскиз в точности передаёт его мысли по поводу татуировки"
"Гарлем Шейк! Люди запомнят это навсегда"
Ну да, все уже давно забыли
Фото © Twitter / Dougraydio
"Слава богу, Братья Джонас хотя бы воссоединились, а то это было бы совсем бессмысленно"
"Надпись гласит "Никогда не сожалей", но что-то мне подсказывает, что он будет жалеть. И ещё как"
Фото © Twitter / CarollynnTheComic
"Берни стал мемом в одночасье, но с января о нём кто-нибудь вспоминал?"
"Я прям представляю, как он приходит на свидание, а ему: "О, какая татуировка... Ты сумасшедший?"
Фото © Instagram / knvckle_cvnt
"Написать "Меня зовут Джефф" — весьма странная идея для парного тату. Хотел бы я знать контекст"
Фото © Instagram / th.ink_tattoo
"А как она будет выглядеть, когда ты постареешь?"
Фото © Instagram / rhithehuman
"Моя нога!"
Фото © Instagram / rei.tattoos
"По какой-то необычайной причине мне даже понравилась эта идея!"
Фото © Instagram / the_tattoo_blogger
"Должно быть, с таким идиотским тату владелец и правда обрёк себя на вечное одиночество"
Теперь ясно, что дурацкие татуировки это совсем не редкость. Ещё больше наколок, о которых их владельцы уже скоро пожалели, — в материале Bored Panda.
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