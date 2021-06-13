15 дурацких тату, которые когда-то набили без всяких раздумий, но сейчас это очень грустное зрелище

"Ещё кому-нибудь пришла бы в голову идея сделать тату Gangnam Style? Просто на кой чёрт?!"

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"Они: Ты знаешь, что это навсегда, так ведь?

Я: ..."

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"Так оно бело-золотое? Или что?"

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"Джон Сноу воскрес, но предпочёл бы умереть снова, увидев этот ужас"

Надпись: "Зима уже близко". Фото © Bored Panda

"Должно быть, этот эскиз в точности передаёт его мысли по поводу татуировки"

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"Гарлем Шейк! Люди запомнят это навсегда"

Ну да, все уже давно забыли

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"Слава богу, Братья Джонас хотя бы воссоединились, а то это было бы совсем бессмысленно"

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"Надпись гласит "Никогда не сожалей", но что-то мне подсказывает, что он будет жалеть. И ещё как"

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"Берни стал мемом в одночасье, но с января о нём кто-нибудь вспоминал?"

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"Я прям представляю, как он приходит на свидание, а ему: "О, какая татуировка... Ты сумасшедший?"

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"Написать "Меня зовут Джефф" — весьма странная идея для парного тату. Хотел бы я знать контекст"

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"А как она будет выглядеть, когда ты постареешь?"

Фото © Instagram / rhithehuman

"Моя нога!"

Фото © Instagram / rei.tattoos

"По какой-то необычайной причине мне даже понравилась эта идея!"

Фото © Instagram / the_tattoo_blogger

"Должно быть, с таким идиотским тату владелец и правда обрёк себя на вечное одиночество"

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Теперь ясно, что дурацкие татуировки это совсем не редкость. Ещё больше наколок, о которых их владельцы уже скоро пожалели, — в материале Bored Panda.