Толстушка перестала пить энергетики по три раза в день, и от былых 100 кг веса не осталось и следа

26-летняя Дилай из Сиднея весит всего 51 кг, питается только здоровой едой и регулярно тренируется. Но так было далеко не всегда. Ещё несколько лет назад вес девушки достигал 98 килограммов. Вопросом "почему" девушка никогда не задавалась — ответ был слишком очевиден. Достаточно посмотреть на её прежний рацион.

Фото © Instagram / vsg_withdee

Утро начиналось с похода в "Макдоналдс" на завтрак. Сэндвич, пара картофельных оладьев и сосиска, которые запивались редбулом. На обед — жареная курочка, чипсы, салат и... банка энергетика. Ужин отличался ненамного. Снова злосчастный напиток и рис с мясом. Причём двойная порция. От перекусов в виде шоколадных батончиков тоже пользы никакой не было.

Я пила его не для заряда энергии — мне просто нравился вкус. Врачи отговаривали меня и говорили, что я должна перестать постоянно его пить, и тогда я поняла, что просто нуждаюсь в энергетике Дилай Акур

Всё дошло до того, что Дилай была "на грани диабета", но девушка вовремя поняла, что её жизнь нужно срочно менять, пишет Daily Mail

На карте было моё здоровье: у меня были проблемы с печенью и я чуть не стала диабетиком. Моя кожа стала чешуйчатой, как у рептилии. Я страдала кислотным рефлюксом и изжогой. Я знала, что должна изменить свой образ жизни Дилай Акур

Фото © Instagram / vsg_withdee

После этого Дилай ждал серьёзный разговор с мужем: она рассказала ему о своей идее уменьшить желудок. Эрди поддержал жену и оплатил гастропластику, которая в переводе на рубли вышла примерно в 720 тысяч. Врачи удалили жительнице Сиднея 75 процентов желудка, а дальше изменения пошли с завидной скоростью.

Фото © Instagram / vsg_withdee

С "новым" желудком Дилай быстро поменяла свои пищевые привычки и впервые в жизни смогла регулярно заниматься спортом. Вес тоже быстро ушёл. Сейчас девушка ведёт блог в "Инстаграме", в котором на своём примере показывает, что изменить свою жизнь возможно. Главное — немного упорства (и денег)