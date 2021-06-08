Толстушка перестала пить энергетики по три раза в день, и от былых 100 кг веса не осталось и следа
В молодости австралийка Дилай Акур пристрастилась к энергетику Red Bull и в итоге пила его по три банки в день. Всё привело к тому, что девушке пришлось в срочном порядке сбрасывать десятки лишних килограммов, которые она набрала не без помощи напитков.
26-летняя Дилай из Сиднея весит всего 51 кг, питается только здоровой едой и регулярно тренируется. Но так было далеко не всегда. Ещё несколько лет назад вес девушки достигал 98 килограммов. Вопросом "почему" девушка никогда не задавалась — ответ был слишком очевиден. Достаточно посмотреть на её прежний рацион.
Утро начиналось с похода в "Макдоналдс" на завтрак. Сэндвич, пара картофельных оладьев и сосиска, которые запивались редбулом. На обед — жареная курочка, чипсы, салат и... банка энергетика. Ужин отличался ненамного. Снова злосчастный напиток и рис с мясом. Причём двойная порция. От перекусов в виде шоколадных батончиков тоже пользы никакой не было.
Я пила его не для заряда энергии — мне просто нравился вкус. Врачи отговаривали меня и говорили, что я должна перестать постоянно его пить, и тогда я поняла, что просто нуждаюсь в энергетике
Всё дошло до того, что Дилай была "на грани диабета", но девушка вовремя поняла, что её жизнь нужно срочно менять, пишет Daily Mail
На карте было моё здоровье: у меня были проблемы с печенью и я чуть не стала диабетиком. Моя кожа стала чешуйчатой, как у рептилии. Я страдала кислотным рефлюксом и изжогой. Я знала, что должна изменить свой образ жизни
После этого Дилай ждал серьёзный разговор с мужем: она рассказала ему о своей идее уменьшить желудок. Эрди поддержал жену и оплатил гастропластику, которая в переводе на рубли вышла примерно в 720 тысяч. Врачи удалили жительнице Сиднея 75 процентов желудка, а дальше изменения пошли с завидной скоростью.
С "новым" желудком Дилай быстро поменяла свои пищевые привычки и впервые в жизни смогла регулярно заниматься спортом. Вес тоже быстро ушёл. Сейчас девушка ведёт блог в "Инстаграме", в котором на своём примере показывает, что изменить свою жизнь возможно. Главное — немного упорства (и денег)
WOW-news
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