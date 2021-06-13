Под домом мясника найдены останки 17 пропавших без вести человек
Как считают судмедэксперты, страшные находки могут указывать на то, что преступник рубил тела на маленькие кусочки для полного избавления от улик. Территорию участка подозреваемого изучают с 17 мая.
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В Мехико сотрудники правоохранительных органов обнаружили под домом бывшего мясника, которого подозревают в серии убийств, более 3,7 тысячи человеческих останков. Об этом пишет ABC News.
"Анализ показывает, что на данный момент найденные фрагменты костей могут принадлежать 17 людям", — сообщил журналистам источник.
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Как считают судмедэксперты, страшные находки, покоившиеся под бетонным полом, могут указывать на то, что преступник рубил тела на маленькие кусочки для лучшего избавления от улик. Территорию участка подозреваемого изучают с 17 мая. Правоохранители намерены исследовать всю землю участка.
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