В Карелии семья из четырёх человек перевернулась на лодке и погибла
Тела мужчины и женщины до сих пор ищут спасатели. По предварительным данным, судно опрокинулось при резком повороте, на людях не было спасательных жилетов.
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На озере в Медвежьегорском районе Карелии перевернулась лодка с семьёй с двумя детьми. Об этом сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения республики.
"В ней находились двое родителей 1990 года рождения и две маленькие девочки", — передаёт ТАСС.
В результате происшествия погибли две девочки трёх и шести лет, тела их родителей пока не найдены. По предварительным данным, лодка перевернулась при резком повороте, на людях не было спасательных жилетов. Сейчас на месте трагедии работают специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы, а также петрозаводские спасатели. Как уточнили в МЧС, к поискам людей привлечено 14 человек, пять единиц техники и одно плавучее средство.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве шестилетний мальчик погиб, попав под винт катера. Ребёнок очутился в воде, выпав за борт. Спасатели привезли пострадавшего на станцию, но спасти малыша не удалось.
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