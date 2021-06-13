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Был без спасательного жилета: Лайф узнал подробности гибели шестилетнего мальчика под винтом катера в Москве-реке

Сейчас правоохранители работают на месте происшествия. К расследованию подключилась и столичная прокуратура, на место трагедии выехал зампрокурора Николай Грязнов.

13 июня, 12:25

Лайф узнал подробности гибели шестилетнего мальчика под винтом катера в Москве-реке. Видео © LIFE

Шестилетний мальчик, который сегодня погиб под винтом катера в Москве-реке, находился на воде без спасательного жилета. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, в момент происшествия ребёнок был на борту судна вдвоём с капитаном, у которого есть право на управление катером. Отец малыша следовал за ними на водных лыжах. Как утверждает наш собеседник, само судно принадлежит знакомому родителей погибшего.

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По факту инцидента следователи проводят проверку. Как сообщили в пресс-службе СК, сейчас правоохранители работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства гибели ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также к расследованию подключилась и столичная прокуратура.

"Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. На место происшествия выехал заместитель прокурора Николай Грязнов", — указали в надзорном ведомстве.

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Как уже ранее писал Лайф, несчастный случай произошёл сегодня днём. Во время катания на катере по Москве-реке за борт выпал шестилетний малыш. Спасатели достали его из воды и привезли на станцию, однако мальчик скончался.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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