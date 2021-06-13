Лайф узнал подробности гибели шестилетнего мальчика под винтом катера в Москве-реке. Видео © LIFE

Шестилетний мальчик, который сегодня погиб под винтом катера в Москве-реке, находился на воде без спасательного жилета. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, в момент происшествия ребёнок был на борту судна вдвоём с капитаном, у которого есть право на управление катером. Отец малыша следовал за ними на водных лыжах. Как утверждает наш собеседник, само судно принадлежит знакомому родителей погибшего.

По факту инцидента следователи проводят проверку. Как сообщили в пресс-службе СК, сейчас правоохранители работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства гибели ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также к расследованию подключилась и столичная прокуратура.

"Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. На место происшествия выехал заместитель прокурора Николай Грязнов", — указали в надзорном ведомстве.