Столтенберг отказался раскрыть данные о приписываемой РФ роли в посадке самолёта Ryanair
И вновь заявил о том, что отношения с Москвой находятся "в самой низкой точке с момента окончания холодной войны". По его утверждению, РФ пытается расколоть альянс.
Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci
Россия могла сыграть определённую роль в инциденте с экстренной посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской радиостанции Times Radio.
По словам генсека НАТО, пока точные данные разведки не будут преданы огласке.
"Мы знаем, что Белоруссия и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая оборону воздушного пространства. Россия — одна из немногих стран, которые не осудили совершенно неприемлемый факт принуждения к посадке самолёта, который следовал из Афин — столицы одной страны, являющейся членом НАТО, в столицу другого члена НАТО — Вильнюс", — объяснил Столтенберг.
Отношения между Россией и военным блоком находятся "в самой низкой точке с момента окончания холодной войны", вновь напомнил Столтенберг. По его заявлению, Москва пытается расколоть альянс, стремясь влиять на демократические процессы в странах НАТО, в том числе и готовностью применить военную силу.
Как подчеркнул генсек НАТО, относиться к этому стоит крайне серьёзно — с помощью наращивания оборонного потенциала в киберпространстве, обмена развединформацией, сохранения бдительности и осознания наличия инструментов для осуществления агрессивных действий, в том числе военного характера.
Напомним, лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.
В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано. Однако Россия выступила против санкций в отношении Минска. В Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.
При этом Минфин США подтвердил возобновление санкций против ряда компаний Белоруссии с 3 июня. В частности, под ограничительные меры Вашингтона подпали компании "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и её американский филиал.
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