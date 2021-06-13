Столтенберг отказался раскрыть данные о приписываемой РФ роли в посадке самолёта Ryanair

Россия могла сыграть определённую роль в инциденте с экстренной посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской радиостанции Times Radio.

По словам генсека НАТО, пока точные данные разведки не будут преданы огласке.

"Мы знаем, что Белоруссия и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая оборону воздушного пространства. Россия — одна из немногих стран, которые не осудили совершенно неприемлемый факт принуждения к посадке самолёта, который следовал из Афин — столицы одной страны, являющейся членом НАТО, в столицу другого члена НАТО — Вильнюс", — объяснил Столтенберг.

Отношения между Россией и военным блоком находятся "в самой низкой точке с момента окончания холодной войны", вновь напомнил Столтенберг. По его заявлению, Москва пытается расколоть альянс, стремясь влиять на демократические процессы в странах НАТО, в том числе и готовностью применить военную силу.

Как подчеркнул генсек НАТО, относиться к этому стоит крайне серьёзно — с помощью наращивания оборонного потенциала в киберпространстве, обмена развединформацией, сохранения бдительности и осознания наличия инструментов для осуществления агрессивных действий, в том числе военного характера.

В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано. Однако Россия выступила против санкций в отношении Минска. В Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.