Лидеры G7 договорились усилить борьбу с дезинформацией и киберпреступностью
Страны группы будут продвигать "единое видение цифрового мира" и экономики, в центре которой должен быть человек.
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Главы стран "Группы семи" (G7) договорились об усилении борьбы с дезинформацией и киберпреступностью, особенно с хакерской деятельностью с применением "вирусов-вымогателей". Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в "Твиттере". Она принимает участие в трёхдневном саммите объединения.
"Нам нужен мощный единый ответ киберпреступности, в особенности в отношении вирусов-вымогателей. Мы договорились активизировать обмен информацией и обеспечить более тесную координацию действий в рамках полицейских расследований и дипломатических демаршей", — написала она.
Глава Еврокомиссии также отметила, что Европа каждый день борется с дезинформацией. А в "эпоху иностранного вмешательства и манипулирования данными" лидеры G7 будут усиливать работу с глобальными партнёрами, а именно СМИ, соцсетями и другими цифровыми платформами. По словам Урсулы фон дер Ляйен, страны "Группы семи" будут продвигать "единое видение цифрового мира" и цифровой экономики, в центре которой должен быть человек, что означает защиту демократии, верховенства закона, прав человека и свободы самовыражения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос кибербезопасности сегодня является одним из важнейших. Российский лидер отметил, что Москва будет готова выдавать киберпреступников Штатам, если Вашингтон будет делать то же самое.
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