Лидеры G7 договорились усилить борьбу с дезинформацией и киберпреступностью

Главы стран "Группы семи" (G7) договорились об усилении борьбы с дезинформацией и киберпреступностью, особенно с хакерской деятельностью с применением "вирусов-вымогателей". Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в "Твиттере". Она принимает участие в трёхдневном саммите объединения.

"Нам нужен мощный единый ответ киберпреступности, в особенности в отношении вирусов-вымогателей. Мы договорились активизировать обмен информацией и обеспечить более тесную координацию действий в рамках полицейских расследований и дипломатических демаршей", — написала она.

Глава Еврокомиссии также отметила, что Европа каждый день борется с дезинформацией. А в "эпоху иностранного вмешательства и манипулирования данными" лидеры G7 будут усиливать работу с глобальными партнёрами, а именно СМИ, соцсетями и другими цифровыми платформами. По словам Урсулы фон дер Ляйен, страны "Группы семи" будут продвигать "единое видение цифрового мира" и цифровой экономики, в центре которой должен быть человек, что означает защиту демократии, верховенства закона, прав человека и свободы самовыражения.