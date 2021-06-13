В Калининградской области под туристами обрушилась смотровая площадка, есть пострадавшие
Инцидент произошёл, когда на деревянный помост одновременно вышли 27 человек. Следователи и прокуратура проводят проверки.
В посёлке Краснолесье Калининградской области обрушилась смотровая площадка. В момент инцидента на помосте находились люди, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"Накануне в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что в посёлке Краснолесье Нестеровского района на территории обустроенного природного парка обрушилась смотровая площадка, на которой в тот момент находилось 27 туристов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что двум женщинам потребовалась госпитализация, их состояние не уточняется. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства. Кроме того, проверку организовала и Прокуратура Калининградской области.
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