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В Калининградской области под туристами обрушилась смотровая площадка, есть пострадавшие

Инцидент произошёл, когда на деревянный помост одновременно вышли 27 человек. Следователи и прокуратура проводят проверки.

13 июня, 12:30
<p>Фото © <a href="https://kld.sledcom.ru/news/item/1582349/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Калининградской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Калининградской области

В посёлке Краснолесье Калининградской области обрушилась смотровая площадка. В момент инцидента на помосте находились люди, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Накануне в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что в посёлке Краснолесье Нестеровского района на территории обустроенного природного парка обрушилась смотровая площадка, на которой в тот момент находилось 27 туристов", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что двум женщинам потребовалась госпитализация, их состояние не уточняется. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства. Кроме того, проверку организовала и Прокуратура Калининградской области.

Ранее Лайф рассказывал, что штукатурка рухнула на женщину в центре Санкт-Петербурга. Пострадавшую с травмой головы доставили в Мариинскую больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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