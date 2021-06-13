В Калининградской области под туристами обрушилась смотровая площадка, есть пострадавшие

В посёлке Краснолесье Калининградской области обрушилась смотровая площадка. В момент инцидента на помосте находились люди, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Накануне в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что в посёлке Краснолесье Нестеровского района на территории обустроенного природного парка обрушилась смотровая площадка, на которой в тот момент находилось 27 туристов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что двум женщинам потребовалась госпитализация, их состояние не уточняется. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства. Кроме того, проверку организовала и Прокуратура Калининградской области.