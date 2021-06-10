Видеорегистратор снял, как 5-этажный дом обрушился в паре метров и раздавил автобус с пассажирами

Инцидент произошёл в Южной Корее, в городе Кванджу. Когда автобус с 17 пассажирами остановился около пятиэтажного здания и люди уже начали выходить, бывший жилой дом обрушился на дорогу. На записи с видеорегистратора машины, оказавшейся в нескольких метрах от аварии, видно, что сооружение падает прямо на автобус с людьми.

Кадры из видео © YouTube / Ничего хорошего

Последние недели дом уже готовили к сносу. В момент обрушения на верхнем этаже работал экскаватор. Строители услышали подозрительные звуки с нижних ярусов и успели разбежаться, пока груда бетона падала на проезжую часть. Она похоронила под собой минимум девять человек, ещё восемь получили серьёзные ранения. Сейчас на месте работают службы спасения, пытаясь под обломками найти выживших, пишет BBC.

Фото © ТАСС / EPA / YONHAP

Что именно стало причиной трагедии, пока не сообщается. Ситуацию прокомментировал владелец магазина, расположенного напротив рухнувшего здания. По его словам, момент падения был похож на землетрясение

Фото © ТАСС / EPA / YONHAP