В Калифорнии разбираются в обстоятельствах жуткого преступления, произошедшего прямо в местной тюрьме. Там заключённый, называющий себя сатанистом, пытал, затем расчленил и обезглавил сокамерника буквально под носом у охраны, которая ничего не заметила. Или сделала вид, что не заметила.

Садист из одиночной камеры

31-летний Хайме Осуна получил пожизненный срок за пытки и жестокое убийство женщины в отеле города Бейкерсфилд в 2011 году. Заключённый с пентаграммой на лбу был признан особо опасным и склонным к нападению: он публично насмехался в суде над родственниками своей жертвы и рассказывал о том, как любит пытать людей. Даже в тюрьме на досмотрах у него постоянно находили при себе оружие, поэтому преступника держали за решёткой в одиночестве.

Хайме Осуна с женой до тюрьмы. Фото © KGET News

Но одиночка не помешала Осуне совершать новые преступления. Несколько лет назад он смог пробраться в камеру к другому заключённому и там исполосовать ему лицо ножом. Как говорится в протоколах, жертва потом даже отказывалась фотографироваться для следствия, чтобы Осуна не получил копии снимков и не "приобщил к своим трофеям".

Фото © YouTube / KGET News

Несмотря на склонность к садизму и насилию, в 2019 году к Осуне подселили сокамерника, 44-летнего Луиса Ромеро. Он был осуждён за убийство женщины и участие в банде ещё в подростковом возрасте, провёл за решёткой 27 лет и уже приближался к дате условно-досрочного освобождения. Но спустя два дня после того, как Ромеро подселили к Осуне, его нашли в камере обезглавленным, а на сатанисте красовалось ожерелье из частей тела сокамерника.

Луис Ромеро. Фото © KGET News

Убийство с нечеловеческой жестокостью

Помощник окружного прокурора говорит, что это самое жуткое преступление, которое он когда-либо видел. По версии следствия, Осуна с помощью ножа, сделанного из опасной бритвы, изуродовал Ромеро, вырезав один глаз, отрезав палец, вырвав несколько рёбер и отрезав часть лёгкого. Затем сатанист обезглавил сокамерника и разрезал рот, сделав "улыбку Джокера". Как пишет Los Angeles Times, во время пыток Ромеро какое-то время ещё был жив. При этом охрана уверяет, что ничего не видела и не слышала. Более того, надзиратели заявили, что видели Ромеро живым, хотя в тот момент он уже был обезглавлен.

Фото © YouTube / KGET News

Кто ответит за расчленёнку

Теперь департамент исправительных учреждений Калифорнии обвиняют в халатности. В суд подали родственники погибшего заключённого. Они утверждают, что охранники не делали своевременные обходы, поскольку на убийство Ромеро явно ушли часы. Более того, их даже не смутило, что решётки на камере Осуны были завешаны простынёй.