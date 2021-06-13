Заявление депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестора Шуфрича о том, что достройка газопровода "Северный поток — 2" станет серьёзным ударом по экономике Украины, прокомментировал эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT.

"До конца 2024 года Украина всё равно будет получать как минимум $ 1,2 миллиарда в год за транзит российского газа. Даже если этого транзита не будет, "Газпром" всё равно будет обязан платить, то есть это условие: "качай или плати", — объяснил Юшков.

Как отметил специалист, те деньги, которые Украина получает за транзит, идут не напрямую в бюджет страны, а "рассасываются по разным компаниям".

Украинской стороне необходимо сесть за стол переговоров с Россией "без всяких эмоций и политизации", уверен аналитик. Конструктивный диалог заключается в определении маршрутов, которыми Россия может воспользоваться, добавил Игорь Юшков.

"Решить, куда Россия может качать, например, в Молдавию, может быть, Румынию, в Приднестровье", — указал аналитик.