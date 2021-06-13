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"Без эмоций и политизации": Аналитик призвал Украину к конструктивному обсуждению вопроса транзита газа

Москва и Киев за столом переговоров могли бы договориться о маршрутах пользования, пояснил специалист.

13 июня, 13:01
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Заявление депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестора Шуфрича о том, что достройка газопровода "Северный поток — 2" станет серьёзным ударом по экономике Украины, прокомментировал эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT.

"До конца 2024 года Украина всё равно будет получать как минимум $ 1,2 миллиарда в год за транзит российского газа. Даже если этого транзита не будет, "Газпром" всё равно будет обязан платить, то есть это условие: "качай или плати", — объяснил Юшков.

Как отметил специалист, те деньги, которые Украина получает за транзит, идут не напрямую в бюджет страны, а "рассасываются по разным компаниям".

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Украинской стороне необходимо сесть за стол переговоров с Россией "без всяких эмоций и политизации", уверен аналитик. Конструктивный диалог заключается в определении маршрутов, которыми Россия может воспользоваться, добавил Игорь Юшков.

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"Решить, куда Россия может качать, например, в Молдавию, может быть, Румынию, в Приднестровье", — указал аналитик.

Ранее сообщалось, что завершение строительства газопровода "Северный поток 2" из России в Германию станет серьёзным ударом по Украине и затронет каждого жителя страны. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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