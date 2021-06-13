Путин назвал условие выдачи киберпреступников в США
Но для этого Москве и Вашингтону необходимо договориться и разработать соответствующие документы.
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При выработке договорённости Россия будет готова к выдаче киберпреступников американским властям. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдёт на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона (в данном случае Соединённые Штаты) согласится с тем же и будет выдавать соответствующих преступников Российской Федерации", — объяснил российский лидер.
Подобное может произойти при наличии взаимных договорённостей. Стороны должны взять на себя одинаковые обязательства, отмеченные в конкретных межгосударственных документах.
"И они (обязательства. — Прим. Лайфа) в подавляющем большинстве случаев равнозначны. Обе стороны берут на себя одинаковые обязательства", — подчеркнул Путин.
Владимир Путин ранее заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в современном мире, так как хакеры могут отключать целые системы, что грозит тяжёлыми последствиями.
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