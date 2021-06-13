Путин назвал условие выдачи киберпреступников в США

При выработке договорённости Россия будет готова к выдаче киберпреступников американским властям. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдёт на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона (в данном случае Соединённые Штаты) согласится с тем же и будет выдавать соответствующих преступников Российской Федерации", — объяснил российский лидер.

Подобное может произойти при наличии взаимных договорённостей. Стороны должны взять на себя одинаковые обязательства, отмеченные в конкретных межгосударственных документах.

"И они (обязательства. — Прим. Лайфа) в подавляющем большинстве случаев равнозначны. Обе стороны берут на себя одинаковые обязательства", — подчеркнул Путин.